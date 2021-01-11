Hamile olduğunu doğum yaparken öğrendi
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran, ABD'nin Boston kentinde yaşayan 47 yaşındaki kadın hamile olduğunun anlaşılmasından 1 saat sonra doğum yaptı.
11 Ocak 2021, Pazartesi 10:06 Son Güncelleme:
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ABC'nin haberine göre, 47 yaşındaki Judy Brown, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Beverly Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen kadın bir saat sonra 3,7 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi.
Brown, yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorunu olduğundan endişe ederek gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi.
'Bu yaşta hamile kalabileceğimi düşünmedim'
22 yıldır evli olduğunu ancak çocuk sahibi olmayı düşünmediğini anlatan kadın, vücudunda birtakım değişiklikler olduğunu fark ettiğini, kilo almasını da yaşının ilerlemesine bağladığını ancak bu yaşta hamile kalacağını tahmin etmediğini anlattı.
Brown'ın 22 yıllık eşi Jason Brown da karısının hamile olduğunu öğrenince hastaneye gelerek ilk çocuk heyecanını eşiyle yaşadı.