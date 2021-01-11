Hamile olduğunu doğum yaparken öğrendi

ABC'nin haberine göre, 47 yaşındaki Judy Brown, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Beverly Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen kadın bir saat sonra 3,7 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi.

Brown, yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorunu olduğundan endişe ederek gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi.

'Bu yaşta hamile kalabileceğimi düşünmedim'

22 yıldır evli olduğunu ancak çocuk sahibi olmayı düşünmediğini anlatan kadın, vücudunda birtakım değişiklikler olduğunu fark ettiğini, kilo almasını da yaşının ilerlemesine bağladığını ancak bu yaşta hamile kalacağını tahmin etmediğini anlattı.

Brown'ın 22 yıllık eşi Jason Brown da karısının hamile olduğunu öğrenince hastaneye gelerek ilk çocuk heyecanını eşiyle yaşadı.





İlgili Haberler Kordon kanı koronavirüsü tedavi ediyor



