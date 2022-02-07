Hamile olduğunu sanmıştı: Rahminde çıkan şeyi görünce şoke oldu

ABD'de yaşayan Page Davenport, karnındaki ağrı ve adet döngüsündeki anormal kanamalar nedeniyle doktora başvurdu. Başlangıçta hamile olduğunu zanneden genç kadın, hamilelik testinin negatif çıkması üzerine jinekoloğa gitti. Ultrasonda hayatının şokuyla karşılaşan Page, yaşadıklarını TikTok'ta paylaştı. Zira Page hamile değildi ve rahminde tavuk yumurtası büyüklüğünde 7 santimlik iki kisti vardı. Doktorunun ultrason görüntülerinde içinde biriken saç ve dişlerden oluşan iki yumağın olduğunu söylemesi üzerine Davenport, kistlerine "Philip Seymour Hoffman" ve "Archibald Winklet" adını verdi.

Kistin nedeniyle ilgili de konuşan Page, bu saç ve dişlerin bir bebek fetüsünün gelişmemiş hali olduğunu ve daha sonra kistleştiğini dile getirdi. Davenport, bu durumun ağrıya neden olduğunu ve en kısa sürede ameliyat olacağını dile getirdi.

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