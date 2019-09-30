Hamile Rachel Araz yıldızlarla podyuma çıktı
7 aylık hamile olan stil danışmanı Rachel Araz, Fransa'da katıldığı defilede ünlü mankenlerle aynı podyumda yürüdü
Rachel Araz, Burcu Esmersoy’un eski nişanlası, Santa Farma İlaç Sanayi’nin patronu Sami Kiresepi ile Aralık 2016’da evlenmişti. 13 Nisan 2018’te kızı Galia’yı doğurmuştu. Şimdi ikinci çocuğunu bekliyor. 7 aylık hamile.
Stil danışmanlığı yapan Rachel Araz Kiresepi markası L’oreal Paris’ten aldığı mankenlik teklifine ‘Hayır’ diyemedi. Dün Fransa’da düzenlenen defileye çıktı. Aralarında Hollandalı manken Doutzen Kroes, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisinden tanıdığımğz Amerikalı oyuncu Eva Longoria, Brezilyalı model Luma Grothe, ‘Kapital’ filminde oynayan Liya Kebede ve Koreli güzel Soo Joo ile aynı podyumda yürdü.
Halil Kalmuk/ POSTA