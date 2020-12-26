Hamile ve emziren kadınlar koronavirüs aşısı olabilir mi?

Pfizer-BioNTech aşısı için yapılan deneylerde hamile ve emziren kadınlara yer verilmedi. Şirket, aşının hamilelere yönelik riskiyle ilgili ellerindeki verilerin henüz yetersiz olduğunu söylüyor.

Örneğin İngiltere'de ilgili kurumlar, bu verilerin eksikliği ve belirsizlik sebebiyle, hamile ve emziren kadınların aşı programının dışında kalmasına karar verdi.

Pfizer-BioNTech aşısı deneylerinde hamile ve emziren kadınlar yoktu

ABD'de ise karar kadınların kendisine bırakılmış durumda. Peki, ülkeler neden bu konuda ayrılıyor, bu fikir ayrılıkları hamile kadınlar için ne anlama geliyor?

Aslında şu ana kadar elde edilen veriler henüz net bir şey söylemiyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden hamilelerin hakları ve sağlığı üzerine uzmanlaşan Dr. Ruth Faden, "Elimizde hiçbir veri yoktu, bu kadar." diyor. Faden'e göre aşının hamile kadınlar için özellikle riskli olduğunu gösteren hiçbir veri ya da bu konuda yorumda bulunacak yeterli bilgi yok.

Pfizer, ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kurallarını takip ettiğini ve bu sebeple hamile ve emziren kadınları klinik deneylerin dışında bıraktığını açıkladı. Şirket, çoğunlukla hayvanlar üzerinde uyguladığı "Dart çalışması" adı verilen gelişim ve üreme zehirliliği" çalışmasını bitirmeden, hamile ve emziren kadınları klinik deneylere dahil etmeyeceğini açıkladı.

Faden de diğer uzmanlar gibi, bunun klinik çalışmalarda gelenekselleşen bir uygulama olduğunu söylüyor:

"Pandeminin olmadığı zamanlarda yepyeni bir aşı üzerine çalışıldığı zaman, hamile kadınların sağlıkları üzerine çalışan ve hem onların hem bebeklerinin sağlığına kendisini adamış; bu konuda en makul şekilde hareket eden kişiler bile ilk aşamada hamile kadınların bu klinik deneylere dahil edilmemesi gerektiğini söyler. Çalışmaların en başında onları alıp da en öne koyamazsınız."

"Karışık popülasyon"

Bioetikte, hamile kadınların "Karışık popülasyon" olarak tanımlandığını belirten Faden, "Başka hiçbir şekilde aynı anda ikisi de etik kaygı oluşturan iki oluşumu bir arada görmüyoruz. Genel olarak kimse bebeğin sağlığını annenin sağlığının önüne koymuyor. Ama bu noktada da hamile kadından ilk duyduğumuz soru 'Bu durum bebeğime zarar verir mi?' oluyor" diyerek etik tartışmayı anlatıyor.

Normal şartlarda karmaşa yaratan bu durum, bir pandeminin ortasında çok daha karmaşık bir hal alıyor. Northwestern Üniversitesi'nden kadın doğum uzmanı ve Anne ve Cenin Tıp Topluluğu'nun Covid-19 görev gücü üyesi Dr. Emily Stinnett Miller, "Çok zor bir durumdayız" diyor: "Kritik kararların çok hızlı bir şekilde alınması gerekiyor ve bu şartlarda hamile kadınları katmanın eksileri de artıları da var.

"Ciddi bir eksi olan veri eksikliği artık aşikar. Bu klinik kararları almak için elimizde yeterli bilgi yok."

bbc news





İlgili Haberler Iphone kullanıcıları çocuk istemiyor



