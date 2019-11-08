Hamile yogasının faydaları

Kadınlara verilmiş en güzel özelliklerden bir tanesi üremektir. Hamile yogası hamilelik sürecinin rahat geçmesi için olabildiğince faydalı bir egzersizdir. Yoga genel anlamıyla fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir egzersizdir. Hamile yogası sayesinde egzersizlerinizi yaparken bebeğinizle baş başa kalmış olabiliyor ve daha güçlü iletişime geçmiş oluyorsunuz. Hamile yogası hakkında bilmemiz gerekenlere bir bakalım.

Yoga nedir?

Sanskrikçe bir kelime olan Yoga, temel olarak bedenin esnetilmesi, nefes ve fiziksel egzersiz gibi görünse de aslında insan zihninin sınırsız potansiyellerini ortaya koyan bir işlemdir. Vücudun temizlenmesi için nefes alıp verme ile birlikte yapılan bedensel hareketler hem fiziksel hem de ruhsal rahatlama sağlar.

Yoga öğretisinde öğrenciler 8 aşamadan geçer. Bunlar:

Yama: Sekiz adımdan oluşan yoga yolculuğunun ilk adımı olan ve geri çekilme olarak da bilinen yama, zarar vermemek, doğruluk, çalmamak, nefsi kontrol etmek gibi evrensel ahlaki disiplinlerden oluşur.

Niyama: İkinci basamak olan Niyama kişisel disiplini işaret eder. Gözlem olarak da bilinen Niyama saf olmak, şükretmek, okuma ve hatırlama gibi disiplinleri barındırır.

Asana: Yoga duruşu veya yoga pozu anlamına gelen Asana, üçüncü basamağı oluşturur.

Pranayama: Dördüncü basamak ise nefesle ilgili. Nefes, yogada yaşam enerjisi olarak kabul edilir. Pranayama basamağı nefesin, yani yaşam enerjisinin farkındalığını içerir.

Pratyahara: Tecrit olarak da bilinen beşinci yoga basamağı Pratyahara, duyguları veya duyu organlarını geri çekmek anlamına gelir.

Dharana: Bu basamak konsantrasyon ve odaklanma ile ilişkilendirilir.

Dhyana: Yoga yolculuğunun yedinci basamağı olan Dhyana meditasyon olarak da adlandırılan bir aşama.

Samadhi: Son basamak, yani aydınlanma adımına Samadhi adı veriliyor. Özgürleşme olarak da bilinen bu basamakta meditasyon nesnesi ile bilincin birleşmesi hedeflenir.

Hamile yogası nedir?

Nefes ve yoga duruşu çalışmalarıyla beli ve omuganın tümünü desteklemek, bulantı, kramp ve gerginlikleri hafifletmek ve bedeni doğuma ve doğum sonrasına hazırlamak için bir uzman eşliğinde yapılan egzersizdir.

Hamile yogasına gebeliği takip eden doktor onayıyla birlikte başlanmalıdır. Hamile yogası muhakkak bir yoga uzmanı eşliğinde yapılmalıdır. Genellikle gebeler hamile yogasına 14 - 15 . haftalarda başlamaktadırlar.

Hamile yogası nasıl yapılır?

Hamile yogasının en temel kuralı doğru nefes alıp vermektir. Bir uzman eşiliğinde yapılan hamile yogasında yoga uzmanı size doğru nefes alıp verme tekniklerini öğretecektir. Hamile Yogası da yetişkin yogası sınıfları gibidir, aynı ders düzenindedir, sadece pozlar hamile bir kadının ihtiyaçlarına göre özenle seçilmiştir, yogik nefes çalışmalarının yanı sıra doğuma yönelik nefesler çalışılır, meditasyonlarda kişisel farkındalık yanında bebekle olan iletişim, birliktelik güçlendirilir. Hamile yogasına düzenli devam edilirse vücudunuz size hızlı bir şeklide cevap verecektir.

Hamile yogası haftada 2 gün 60 dakika yapıldığında size büyük fayda sağlayacaktır.

Hamile yogasının yararları nelerdir?

- Doğuma hazırlık yapmanı sağlıyor ( normal ve sezeryan)

- Sinir sistemini sakinleştiriyor

- Alt sırt, kalça, göğüs, üst sırt, boyun ve omuzların gerginliğini hafifletiyor

- Ruhsal ve fiziksel dengeyi kuvvetlendiriyor

- Dayanıklılık kazandırıyor

- Kan dolaşımını sağlıyor

- Bebeğinle bağlantı kurmanı sağlıyor

- Seni ve bebeğini sakinleştiriyor

- Topluluk ve kız kardeşlik duygusu kazandırıyor.

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