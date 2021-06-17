Covid aşısı, şu anda koronavirüse karşı insanlığın elindeki en güçlü silah. Pandemi sürecinde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan hamileler bir yandan da Covid-19’dan korunmaya çalışıyor. Aşı uygulamaları hem dünya hem de Türkiye’de tüm hızıyla devam ederken, hamilelerin covid aşısı olup olamayacağı ve korona aşısından sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da merak günden güne artıyor…

HAMİLELER COVİD AŞISI OLABİLİR Mİ?

Hamilelerin covid aşısı olup olamayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir bu süreçte bilinmesi gerekenleri şu şekilde aktardı;

Yapılan pek çok araştırma, koronavirüs (covid) aşılarının etkili ve güvenli olduğunu göstermektedir. Bu aşılar canlı koronavirüs içermez ve hamile bir kadına veya anne karnındaki doğmamış bebeğe bulaşmaz.

Hamilelere aynı yaş veya risk grubundaki kişilerle aynı anda covid aşıları öneriliyor. COVID-19 aşılarına yönelik elde edilen veriler dünya genelindeki düzenleyici kurumlarca devamlı olarak gözden geçiriliyor.

İlk doz aşıyı yaptırmış ve hamileyken 2.bir doz önerilen herkes, ilk dozun ardından ciddi bir yan etki görülmedikçe aynı tür aşının 2. dozunu yaptırmalıdır.

Covid hastası olan hamile kadınların, aynı yaşta hamile olmayan kadınlara oranla yoğun bakımda tedavi altına alınma riski daha yüksektir. Covid hastası olan kadınların bebeklerini erken doğurma olasılığı, Covid hastası olmayan kadınlara göre 2-3 kat daha yüksektir.

Altta yatan başka bir hastalığı bulunan hamilelerin, covid hastalığından dolayı ciddi komplikasyonlar yaşama riski daha da yüksektir. Eğer hamile kadınlarda şeker hastalığı, bağışıklık sorunları, astım yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi altta yatan tıbbi bir durum varsa aynı yaştaki hamile olmayan kadınlardan daha fazla Covid-19 riski altında olabilmektedirler. Bu nedenle bu riskler göz önünde bulundurularak hamilelerin kendi istekleriyle covid aşısı olabileceği belirtiliyor.

Ancak, bir diğer kaynakta aktarılan bilgilere göre ise inaktif covid aşılarının hamilelerde kullanılması üzerine yeteri kadar bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, eğer hamileler eğer covid aşısı olmaya karar vermişse bunun ilk trimisterde olmaması tavsiye ediliyor.

Yüksek riskli ve ilk 3 ayını doldurmuş hamilelerin hekimleri ile ayrıntılı görüşüp kararı ona göre vermeleri öneriliyor.

HAMİLELER KORONA AŞISINDAN SONRA NE YAPMALI, NELERE DİKKAT ETMELİ?

Covid aşılarının etkinliği yüksek olsa bile hiçbir aşının tamamen yüzde yüz hastalığı koruyacağı ile ilgili bir garantisi bulunmuyor. Bu nedenle, Hamile kadınlar da diğer herkes gibi koronavirüs önlemlerine dikkat etmeli. Aşılandıktan sonra da;

Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli

Mutlaka maske takılmalı

El hijyenine dikkat edilmeli

Kalabalık ortamlardan kaçınılmalı.





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