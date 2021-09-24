Hamile olan ve hamile kalmayı planlayan pek çok kişi, “Hamileler covid aşısı olabilir mi?”, “Hamilelikte korona aşısı güvenli mi?” ve “Gebeler ne zaman aşı olabilir?” sorularına yanıt ararken, merak edilen soruların yanıtları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada “Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tekin de hamilelikte korona aşısının güvenirliği ve gebelerin ne zaman aşı olabileceği konularına son noktayı koydu…

HAMİLELER COVİD AŞISI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından pek çok kişinin merak ettiği hamilelikte covid aşısı konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu’nun bağışıklık sistemi zayıf olanları özel olarak ele aldığını ve aşı olma durumlarını değerlendirdiğini belirtti ve bu durumda olan vatandaşların aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Koca ayrıca, “Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.” ifadelerini kullandı.

HAMİLELİKTE KORONA AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tekin, Covid-19 aşılarının hamilelikte de güvenilir olduğuna ilişkin uluslararası çalışma sonuçlarına göre Covid-19 rehberinin revize edildiğini söyledi. Tekin, "Rehberimizde tüm anne adayları, emziren anneler için gebe kalmadan önce dahi mRNA aşılarının güvenli olduğuna ilişkin bilgiler yer alıyor" dedi.

Tekin yaptığı açıklamada, Ankara Şehir Hastanesi olarak salgının ilk döneminden itibaren Covid-19 geçiren tüm hamilelere hizmet verdiklerini hatırlattı ve bu konuda güçlü tecrübeye sahip olduklarının altını çizdi.

HAMİLELİKTE KORONA AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Tekin açıklamasında, "Gebeler için olan Covid-19 rehberimiz aslında pandeminin başında hazırlanmıştı fakat o zaman aşılar yaygın değildi ve dolayısıyla aşı konusunda çok fazla bilgi aktarımında bulunamamıştık. Fakat geldiğimiz noktada, bu sene aşılarla ilgili çok fazla veri birikti elimizde. Özellikle mRNA aşılarının ABD, İsrail ve dünya genelinde yaygın yapılması ve bu çalışmalara gebe grubunun da dahil edilmesi neticesinde artık elimizde 100 binli rakamlara varan gebeliğinde mRNA aşısı olmuş kişilerin verileri oluştu.

Bu veriler, gebelikten önce, gebeliğin ilk aylarında, gebelik esnasında ya da emzirme döneminde mRNA aşılarıyla aşılanan anne adaylarının enfeksiyon, düşük, erken doğum riski olmadığını, ayrıca bebeklerinde herhangi bir riske, anormalliğe rastlanmadığını kanıtladı. Biz de bu verilere dayanarak Covid-19 döneminde gebelik takip rehberini revize ettik. Tüm anne adaylarımıza, emziren annelerimize güvenle mRNA aşılarını olabileceklerini rehberde de belirttik."

GEBELER NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince yayımlanan 139 bin hamileye ilişkin verilerle de Covid-19 aşılarının hamileliğin her döneminde yapılabileceğinin ortaya konulduğuna dikkati çekti.

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayımlanan hakemli tıp dergisi JAMA'daki yeni çalışmaya da değinen Tekin, bu çalışmada da hamilelik öncesi veya hamileliğin ilk üç ayında aşı olanlarda herhangi bir yan etki ve riskle karşılaşılmadığının bildirildiğini söyledi.

Tekin, tüm bu çalışma sonuçları doğrultusunda rehberde güncelleme yapıldığına işaret ederek, özellikle Delta varyantı sebebiyle Covid-19'un hamilelerde çok daha ağır seyrettiğini, yoğun bakıma yatış, solunum sıkıntısı gibi problemlerin görülmesinde artış yaşandığını kaydetti.

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