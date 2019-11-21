Hamileler hangi besinlerden uzak durmalı?

Hamilelik sürecinde bebek bekleyen anneleri strese sokabilecek durumlar yaşanabilir. Özellikle kilo alma korkusu, beslenme değişiklikleri ve vücut şeklinin değişmeye başlaması bunlardan sadece birkaçı. Ancak hamileler için yemek yemek onlardan biri olmamalıdır. Ne yazık ki, arkadaşlar, aileler ve hatta yabancılar bile hamilelikte neyin tüketilip neyin tüketilmeyeceğine dair sayısız şey söyler durur. Bazı mitler en sevdiğiniz ya da en sağlıklı besinlerden uzak durmanıza neden olur. Hamileler için dokuz ay boyunca sağlıklı ve kiloyu koruyan birkaç ipucunu sizin için derledik.

Hamileler yumurta yiyebilir mi?

Çiğ yumurtalar ateşe, kusmaya ve ishale neden olabilen bir bakteri olan salmonella barındırır. Sezar salatası sosu, çiğ kurabiye hamuru ve az pişmiş kayısı kıvamı yumurtalar hamileler için tehlikeli olabilir. Tam pişmiş yumurta bakteri riskini ortadan kaldırıyor.

Hamileler kahve içebilir mi?

Yapılan bazı çalışmalar, kafein fetusta bazı sağlık riskleriyle ilişkilendirirken, başka çalışmalar da makul miktarda alınan kafeinin zararlı olmadığını göstermiştir. Hamileler günde yaklaşık 2 ya da 3 fincan kahveye eşit 300 miligram kafein alabilir.

Hamileler her çeşit balığı yiyebilir mi?

Bebeğin beyninin gelişimine yardımcı olan omega-3 yağ asitlerine sahip balık, hamileler için harika bir yemek seçeneği. Ancak, bebeğin sinir sistemini etkileyebilecek bir kirletici olan yüksek seviyeli metil civa nedeniyle bazı çeşitler hamileler tarafından tüketilmemelidir. Bunlar arasında kılıç balığı, kedi balığı, uskumru, Tatlısu çipurası, yılan balığı, kaya balığı var. Daha uzun yaşayan ve etlerinde daha fazla cıva biriken büyük türler. Bunlardan bazıları yüksek düzeyde cıva kirlenmesine sahip bir balıktır. Bazılarında yüksek seviyelerde cıva, nitrofural ve polifosfatlara bulunuyor. Bazıları da yağlı olması nedeniyle bir toksik yağ oranına sahiptir. Çiftlik balıkları da antibiyotik ve hormonlarla besleniyor. Yılan balığı gibi türler de suda bulunan her türlü tortuyu kolayca emer. Bu nedenle, toksin seviyeleri yüksektir.

Hamileler suşi yiyebilir mi?

Suşi çiğ balıktan yapıldığı için uzmanlar tarafından güvenli bulunmuyor. Suşi hastalığa neden olan parazitler içerebilir.