'Hamileler için güvenli kafein tüketimi diye bir şey yok'

BMJ Evidence-Based Medicine'de yayımlanan bir gözlemsel araştırma analizi annenin kafein tüketmesinin olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkilendiğini gösteren bulgulara ulaştı.

Hamile kadınlara yönelik mevcut ve yaygın tavsiyeye göre kahve ve çay gibi gıda ve içeceklerde doğal olarak bulunan kafeinden her gün az miktarlarda tüketmek bebeklerine zarar vermiyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, bu güvenli tüketim seviyesini 200 mg kafein olarak belirledi, bu da günde kabaca iki fincan orta sertlikte kahveye tekabül ediyor.

Fakat İzlanda Reykjavik Üniversitesi'nden Psikolog Profesör Jack James bu önerilerin "tehdidin düzeyiyle tutarlı olmadığını" söyledi.

Kafein tüketimi obezite ve düşüğe neden olabilir

Prof. James'in analizi, annenin kafein tüketimiyle düşük ve çocukluk çağı obezitesi gibi muhtelif, olumsuz gebelik sonuçları arasında ilişki olduğuna dair "önemli kümülatif kanıtlar" bulunduğu sonucuna vardı.

Çalışma, hamile kadınlar için önerilen güvenli kafein tüketimi seviyesinin sağlam gerekçelere dayanıp dayanmadığını belirlemek için kafeine bağlı gebelik sonuçlarına dair mevcut bulguları gözden geçirdi.

37 gözlemsel çalışmadan elde edilen verileri inceledikten sonra Prof. James, bunların 32'sinde, kafeinin olumsuz gebelik sonuçlarına yönelik riski önemli ölçüde artırdığının bildirildiğini gördü. Bu sonuçlar arasında düşük, ölü doğum ve bebeğin yeterli kilonun altında doğması gibi durumlar yer alıyordu.

Prof. James ayrıca, hamilelik esnasında kafein tüketen annelerden doğan bebeklerde, çocukluk çağı akut lösemisi ve yine çocukluk çağında aşırı kilo veya obezite görülmesi riskinin arttığını belirtti.

İnceleme, 6 olumsuz gebelik sonucundan erken doğum haricindeki 5'inde kafein tüketimiyle ilişki bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.

Prof. James "NHS'nin yayımladığına benzer mevcut öneriler, zararın biyolojik olasılığının ve gerçek zararın kapsamlı, ampirik kanıtlarının gösterdiği tehdit düzeyiyle tutarlı değil" dedi.

Dolayısıyla hamilelikte kafein tüketimine dair mevcut sağlık tavsiyelerinin radikal biçimde gözden geçirilmesi gerekiyor.





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