Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

COVID-19'a yakalanan semptomatik hamile bireyler, hamile olmayan kadınlara göre daha ciddi hastalık, komplikasyon ve ölüm riski altındadır. Birçok hamile kadının, onları daha fazla risk altına sokan tıbbi durumları vardır.

Yapılan araştırmalara göre aşılar üreme veya fetal gelişim üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemektedir. Bu nedenle, bilinen herhangi bir güvenlik endişesi yoktur, ancak ek çalışmalarla haftalar ve aylar sonra daha fazla veri mevcut olacaktır.

Aşı uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir

Hamile kadınlar için aşılar hakkında cevaplanmamış birçok soru olsa da, uzmanlar aşı olunmasını tavsiye ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hamile kadınlar için virüse yakalanma sonrasında ortaya çıkacak risklerin aşı sonrası ortaya çıkabilecek olası risklerden çok daha düşük olduğunu belirtiyor. COVID-19'a maruz kalma riski yüksek olan (örneğin sağlık çalışanları) veya ciddi hastalık risklerini artıran komorbiditeleri (ölüme katkıda bulunabilecek sağlık koşulları) olan hamile kadınlar, doktora danışarak aşı için uygunluk kararı alabilirler.

Emziren kadınlar COVID-19 aşısı olabilir mi?

Mevcut verilere dayanarak, bir bebek emziriyorsanız COVID-19 aşısı yaptırmanız güvenli görünüyor. Aşılar canlı virüs içermez, bu nedenle aşı olmak bebek için risk oluşturmamaktadır. Koronavirüs aşısı olduysanız emzirmeyi ertelemenize veya kesmenize gerek yoktur.

COVID-19 aşısı doğurganlığı etkiler mi?

COVID-19 aşısı olmak doğurganlığı etkilemez. Aktif olarak gebe kalmaya çalışan kadınlar mevcut COVID-19 aşısı olabilir, aşı serisini tamamladıktan sonra hamileliği geciktirmek için hiçbir neden yoktur.

Aşıdan sonra hafif ve geçici yan etkiler yaşanabilir, ancak bu oldukça normaldir, aşıya karşı bağışıklık tepkisinin bir göstergesidir.

COVID-19 hamile kadınlarda şiddetli olabilir mi?

Evet, hamile kadınlar ciddi COVID-19 hastalığı için yüksek risk grubu içine girer. Bu nedenle, koronavirüs için aşı olmak hamile kadınlar için önemli bir husustur.

Son veriler, semptomatik COVID-19'lu hamile kadınlarda yoğun bakım ünitesine yatış, mekanik ventilasyon ve ventilatör desteği ihtiyacı ve ölüm riskinde artış olduğunu bildirmektedir.

Eşlik eden hastalıklar (ölüme katkıda bulunabilecek sağlık koşulları) ve ayrıca çeşitli ırksal ve sosyoekonomik faktörler ciddi COVID-19 riskini artırır.

Her zaman olduğu gibi, aşı olmadan önce kadın doğum uzmanınızdan sizin durumunuza özel bilgi almanız çok önemlidir.



