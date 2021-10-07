Hamileler, koronavirüsün delta varyantından en ağır şekilde etkileniyor

ABD Dallas’ta Mayıs 2020- 4 Eylül 2021 arasında koronavirüs geçirmiş 1515 hamile kadının verileri incelendi. Buna göre, delta varyantının hamile kadınlar üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha yüksek olduğu belirlendi. Amerikan Doğum ve Jinekoloji Dergisi (American Journal of Obstetrics and Gynecology) yayınlanan araştırmada, bu kadınlardan 82’sinin enfeksiyonu çok ağır geçirdiğini ve bunlardan 10’unun entübe olduğu ve 2’sinin de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.Hastalığı bu kadar ağır geçiren hamile kadınların oranının 2021’in başında yüzde 5 iken, Delta varyantının hakim hale gelmesiyle hastaneye yatışın yüzde 10-15’lere yükseldiği ifade edildi.

AŞI ÖNERİSİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Ercan Baştu, şu bilgileri verdi:

“Gebelik ilerledikçe annenin karnı büyür ve akciğer kapasitesi düşer, bebeğin büyümesi dolayısıyla vücudun enerji ve oksijen ihtiyacı artar. Anne için karnındaki bebek her ne kadar kendi yavrusu olsa da farklı bir genetik yapıya sahiptir. İşte burada anne bebeği yabancı olarak görmesin diye vücudu immün sisteminin agresifliğini biraz daha köreltir ve toleransını artırır. Tabi bu da vücutlarına gerçekten yabancı bir ajan girdiğinde enfeksiyonlara daha yatkın bir ortam oluşturur. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının referans kabul ettiği dernekler de aşıları gebelikten önce veya olmadıysa gebelik ilk 14 haftadan sonra normal aralıklarıyla aşı olmayı öneriyor.”







