Dünyada yaygınlaşan koronavirüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasıyla birlikte hamilelerde de hastalık ile ilgili endişeler artmış durumda. Anne adayından bebeğine geçmiş bir olgunun henüz gösterilmediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, yine de riskin sıfır olmadığını ifade ederken koronavirüs (covid-19) ve gebelik ilişkisi hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor.

Hamileler ve çocuklar koronavirus enfeksiyonu için riskli bir grup mu?

Elimizdeki kısıtlı sayıdaki veriler ile diyebiliriz ki gebeler, normal bireylerden özellikle koronavirüs (covid-19 -coronavirüs) için daha riskli bir grup gibi durmuyor. Bu durum vaka sayısındaki azlık nedeniyle de olabilir. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Gelen yayınlara göre çocuklarda kayıp bildirilmedi. Ancak gebelikte bağışıklık genel olarak baskılanacağı için özellikle mevsimsel grip (influenza a ve b) ve diğer birtakım infeksiyonlar için gebeler riskli bir grup.

Koronavirüs ile ilgili hamilelerde belirgin bir risk artışı yok

Özellikle influenza virüsü çok tehlikeli. Normal bireylerde sorun daha az izlenirken, hamilelerde ciddi zatürre ortaya çıkabiliyor. Koronavirüs için henüz böyle bir şey söyleyemeyiz. Mevcut verilere bakıldığında, özellikle gebelerde belirgin bir risk artışı yok. Bu risk daha çok ileri yaş ve altta yatan hastalıkları olanlar için. Ayrıca, enfeksiyona sahip anne adaylarının doğum sonrası bebeklerinde herhangi bir koronavirüse ait sağlık problemine rastlanılmış değil. Sars veya Mers için risk daha fazla ve infeksiyon halinde erken doğum, kayıplı doğum gibi sorunlar bildirilmişti.

Koronavirüs olan anneden bebeğe virüs geçer mi?

Böyle bir olasılık var ancak bugüne kadar bu tarz bir vaka bildirilmedi. Bebeklerde veya amniyon sıvılarında virüs gözlenmedi. Enfeksiyonu kapmış anne adaylarının doğum sonrası bebeklerinde herhangi bir koronavirüse ait sağlık problemine rastlanılmadı. Ancak yine de tedbirli olmak ve hasta gebelere çok dikkatli yaklaşmak gerekli.

Koronavirüs tanısı alan anne bebeğe süt verebilir mi?

Virüs enfeksiyonu yakın temasla insandan insana damlacık yoluyla geçen veya öksürme, hapşırma ile bulaşan bir enfeksiyondur. Bazı mikroplar -mesela HIV- sütle geçebilen bir mikrop. Ancak koronavirüs (covid-19) için yapılan çalışmalarda sütte virüs izlenmedi. Yani emzirmede sorun yok gibi görünse de covid-19 tanısı almış gebelerde emzirmenin kesilmesi ve riskin azaltılması öneriliyor. Özetle, gebelik birçok sistemde değişikliğin olduğu bir dönem. Bağışıklık baskılanabilir. Bu dönemde daha dikkatli olunmalı ve önlemleri herkesten çok önemsenmeli.

Hamileler koronavirüs için ne gibi önlemler almalı?

Genel önlemler hamileler için de geçerli. Dikkatli beslenme, kişisel hijyene önem göstermek ve riskli ortamlardan kaçınmak şart. Özellikle hastane, kapalı ortamlar ve toplu taşıma araçlarında dikkat edilmeli, eller sık temizlenmeli, zorunlu olmadıkça bu ortamlarda bulunulmamalı, beslenmeye dikkat edilmeli, günlük en az 1,5 lt su içilmeli. Hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması gerekiyor. Gribal hastalığı olanlardan, ateşli ve öksürüklü kişilerden uzak durulmalı. Koronavirüs besinlerle değil solunum yolu ile bulaştığı için gebelerin kalabalık ortamlarda virüs koruyucu nitelikte maske takması, kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemesi ve gerekmedikçe özellikle uçak ile yurt dışı yolculuk yapmaması gerekiyor. Bütün bunların yanında, gebelerin mevsimsel grip aşılarını yaptırıyor olması da özellikle koruyucu bir etki yaratıyor ve önemli sağlık kuruluşları tarafından öneriliyor. Özetle, panik yapacak bir durum yok ancak gebeler önlemleri çok dikkatle uygulamalı.