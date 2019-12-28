ABD Michigan’da aşkla evlenen Camre (31) ve Steve Curto (38) çifti, çocuk sahibi olmak için üç yıl tedavi gördü. Camre, sonunda hamile kaldı. Çok istediği bebeğine kavuşmasına haftalar kala komplikasyon gelişti. Acilen sezaryene alındı. Bebek Gavin sağ çıkarıldı. Ancak Camre, doğum sırasında felç geçirmiş, oksijen kaybetmişti. O nedenle beyninin belli bölümleri kalıcı hasar gördü. 8 hafta sonra komadan çıktığında kucağına getirilen bebeği tanımıyordu.

Yeniden evlenecekler

Çünkü hafızasını kaybetmişti. İngilizce konuşabiliyor ama anlamlı cümleler kuramıyordu. Ellerini yıkamayı, giyinmeyi, dişini fırçalamayı bile yeniden öğrenmesi gerekti.

Aradan geçen yedi yılda Camre, her şeyi oğlu Gavin ile aynı anda öğrendi. Camre, “Oğlumla arkadaş gibiyiz. Beni en iyi o anlıyor” derken eşi Steve ise, “Onu kendime yeniden aşık ettiğimde ikinci kez düğün yapacağız” dedi.