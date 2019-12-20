Hamileliğin 14. haftası gebe olan annelerde düşük riskinin azalmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönem hamileliğin belirgin olduğu ve vücutta önemli değişikliklerin yaşandığı ikinci trimester olarak adlandırılır. Artık bu dönemde bebeğinizin ifadeleri belirginleşir. Bebekte büyümenin en yoğun yaşandığı dönemdir. Bu dönemde doktorunuzla ilk randevunuzda bebeğinizin parmağını emdiğini görebilirsiniz. Emme reflekslerinin gelişmeye başladığını göreceksiniz. Bu dönemin dikkat çeken bir başka gelişmesi de bebeğinizin vücudunu örtmeye başlayan ‘lanugo’ adı verilen tüylerin ortaya çıkmasıdır. İkinci trimester bebeğinizin rahim dışındaki yaşam için hazırlandığı dönemdir.

Bu dönemde hamileler beslenme açısından daha dikkatli davranmaya başlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat bu dönemde hamilelerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Hamilelikte damar genişlemesi bir sorunun göstergesi olabilir mi?

Hamilelikte damar genişlemesi olarak tabir edilen varis durumu özellikle ileri haftalarda görülebilmektedir. Anne adaylarında kilo alımı ve hormonlara bağlı damar yapılarındaki değişikliklere bağlı olarak damar genişlemesi görülebilmektedir. İleri vakalarda ilaç tedavisine başlanması gerekebilmekte ve varis çorabı kullanımı da mutlaka önerilmektedir.

Hamilelikte su tüketiminin faydaları nelerdir?

Vücudumuzun büyük bir bölümünün sudan oluşmuş olması ve bebeğimizin de vücudunun aynı şekilde oluşuyor olması, suyun hayati önemini ortaya koymaktadır. Anne adayının tükettiği su miktarı bebeğin içinde bulunduğu durumu birebir etkilemektedir.

Hamilelikte iştahsızlıktan nasıl kurtulurum?

Lif oranı yüksek besinlerin tüketimi iştahı baskılayabilir, çünkü bu besinler tamamıyla doymuş hissi vermektedir. Yemeklerden önce fazla miktarda sıvı tüketilmemesine de dikkat edilmelidir. C vitamini açısından zengin taze meyve ve sebzeler tüketmesine özen gösterilmelidir. Çinko ve B vitaminlerinden zengin yağsız et, deniz ürünleri, fındık, badem, bitki tohumları ve tam tahıl ürünlerinin tüketimi de iştahı artırır. Sağlıklı yağlar içeren avokado, fındık ve zeytinyağı kullanabilir, açlık hissini hissettiğiniz anda hemen tüketebileceğiniz yiyecekleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr