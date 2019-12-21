Hamileliğin 15. haftası ve sonrasında bebeğinizi ve sizi büyük değişiklikler bekliyor. Bebeğin iskeletleri gelişmeye başlıyor. 17. haftasından sonra da bebeğinizin hareketlerini hissetmeye başlayacaksınız. Bebeğinizin saçları da bu dönemde büyüdüğünden ara ara mide bulantıları yaşayabilirsiniz. Bebek bekleyen anneler de bu dönemde vücutlarında ağrılar, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve kilo alma gibi belirtileri yaşayabilirler.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelikte beslenme ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Hamilelikte hangi besinlerden uzak durmalı?

Gebelik döneminde tüm hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Asitli, hazır ve alkollü içecekler ve çiğ gıdalar bu dönemde tüketilmemelidir. Bunun yanı sıra aşırı baharatlı ve yağlı gıdalar anne adayını rahatsız edeceği için uzak durulmalıdır.

Bebeğim karnımdayken beni duyabilir mi?

Gebeliğin 18. haftasında dış sesleri duymaya başlayan bebek, 24. haftadan sonra ise dış seslere tepki vermeye başlamaktadır. Bebek son 3 aylık dönemde ise annesinin sesini dış seslerden ayırt edebilmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr