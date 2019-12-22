Gebeliğin 16. Haftası bebeğin aktif olmaya başladığı dönemlerden biri. Bu dönemde bebeğin iskelet yapısı gelişiyor. Bebek bekleyen annelerde ise 16. hafta birçok belirtinin yaşandığı bir dönemdir.

Hamilelerde kan akışının artması nedeniyle ciltleri daha parlak görünebilir. Kabızlık, mide ekşimesi, burnun kuruluktan kanaması, burun tıkanıklığı, kilo artışı, unutkanlık ve odaklanmakta güçlük gibi belirtiler gözlenir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelik nezlesi, burun tıkanıklığı ve kuruluğu ile hamilelikte alınması gereken vitaminler hakkında bilgi verdi.

Fetal eko nedir?

Kalbimiz kompleks bir yapı olduğu için bebeğin tüm damar çıkışlarının ve iç yapısının ayrıntılı olarak incelenmesi için fetal eko adı verilen ultrason incelemesi yapılarak değerlendirilmektedir.

Hamilelikte ağız ve burun kuruluğu neden olur?

Hamilelikte hormonal değişimlere bağlı olarak özellikle burun kuruluğu yoğun olarak görülmektedir. Özellikle rüzgarlı ve soğuk dönemlerde ağzın ve burnun mutlaka nemlendirilmesine, ayrıca mümkünse oda havasının da aralıklarla nemlendirilmesine özen gösterilmelidir.

Hamilelikte kullanılan multivitamin takviyeleri nelerdir?

Hamilelik döneminde anne adayının vücudunda ki yapıtaşları bebek tarafından kullanılacağı için gebelik boyunca herhangi bir eksiklik yaşamamak adına tüm mineral ve mineralleri ihtiva eden takviyeler tercih edilmektedir.

Hamilelik nezlesi hamileliğin 2. ayında veya son 6 haftasında ortaya çıkar ve başlangıcından iki hafta kadar sonra belirtiler tamamen ortadan kaybolur. Ancak bazı hamilelerde burun tıkanıklığı, tüm gebelik dönemi boyunca olabilir ve hatta doğum sonrası da bir süre devam edebilir. Bu durum özellikle gece uyurken anne adayları için rahatsız edici bir durumdur. Tamamen hormonal etkilere bağlı oluşmakta ve kendiliğinden geçmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr