Hamileliğin 17. haftasında erken hamilelik belirtilerinin azaldığı ve vücutta önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Rahim genişlemeye başladığı için organlar bebeğe yer açmak için kaymaya başlar ve bu da mide sorunlarına neden olabilir. Mide ekşimesi, boğazınızda yanma hissi, genellikle zararlı olmasa bile sizi rahatsız edebilir. Bundan kaçınmak için, her seferinde biraz daha az yemeyi deneyin ve mutlaka doktorunuza danışın.

Bebekte ise 17. hafta yumuşak kıkırdaktan oluşan kemiklerinin katı kemiğe dönüşmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde anneler bebeğin hareketlerini hissetmeyi bekler. Hamilelik döneminde yapılan testler de bu dönemde hamilelerin merak ettiği soruların başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat, bebek ve hamilelik ile ilgili annelerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Birçok anne adayı, ilk hissettiği bebek hareketini kıpırdanma şeklinde tarif etmektedir. Bebek sadece elini, kolunu, bacağını oynatıyor ya da tüm vücuduyla hareket ediyor olabilir. Hamileliğin 16. haftası ila 24. haftalarında belirginleşmeye başlayan bebek hareketleri her zaman aynı şekilde hissedilmemektedir.

• Hamilelikte göz kuruluğuna karşı neler yapılabilir?

Hamilelikte hormonal değişimlere bağlı olarak göz kuruluğu da tıpkı burun kuruluğu gibi özellikle kış aylarında sık görülebilmektedir. Bunun için doktorunuza ve eczacınıza danışarak nemlendirici göz damlaları kullanılabileceği gibi uygun aromaterapi yağlarından da faydalanabilirsiniz.

• Hamilelikte hangi testler yaptırılmalı?

Hamilelikte anne adayları gebelikleri boyunca mutlaka belli aralıklar kan ve idrar tahlillerini yaptırmalı ve tansiyon nabız ölçümlerine dikkatle takip etmelidir. Özellikle gebeliğin başında hatta mümkünse öncesinde hekiminizin gerekli gördüğü testler yaptırılmalı. Erken dönemde özellikle maddi uygunluk varsa fetal DNA testi yapılmalı ve bebekte olası risk faktörleri dışlanmalıdır. Down Sendromu riski açısından 2’li veya 4’lü testler doktorunuzun önerisi doğrultusunda yapılmalı ve 6. ayda 2. düzey ultrason ile ayrıntılı olarak bebeğe ait tüm vücut yapısı incelenmelidir.

• Birinci düzey ayrıntılı ultrasonografi nedir? Neden yaptırılmalı?

Bebeğin ilk gelişim döneminin sağlıklı olup olmadığını anlamak adına oldukça değerli bir incelemedir. Özellikle bu dönemde tespit edilebilecek bir sorun sayesinde gerekirse aile ile birlikte karar verilerek gebelik sonlandırılabilmekte veya olası risk faktörlerine karşı anne adayları daha yakın gözleme alınabilmektedir.

Down Sendromu risk belirleme testleri 2’li, 3’lü ya da 4’lü test olarak adlandırdığımız testlere verilen isimdir. Bu testlerde kadın doğum hekimi olası bir risk varlığını tespit etmek için hem bebekten çeşitli ölçümler alarak vücut yapılarını incelenmekte hem de anneden alınan kan ile birlikte bir risk olup olmayabileceği sonucuna varılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca fetal DNA dediğimiz bebeğe ait genetik yapı anneden kan alınmasıyla daha güvenilir olarak incelenerek Down Sendromu ve diğer bazı hastalıkların riskleri araştırılabilmektedir.

Betül Meral SARIİZ / Posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr

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