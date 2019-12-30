Hamileliğin 18. ve 19. haftasında hem anne hem de bebek için önemli gelişmelerin olduğunu bir dönemdir. Bebekler 18. ve 19. haftada kulakları gelişmeye başlıyor. Bebeğinizin sinir sistemi hızla gelişiyor. Bu dönemde ultrason muayenesine gittiğinizde bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz. Bu dönemde hamilelerde ilk dönem belirtileri daha da hafifler. Hatta anneler artan enerjiyle karşılaşabilirler.

Bu dönem hamilelerde karpal tünel sendromu, vücut ağrıları, cilt değişiklikleri, kaşıntı ve gaz şikayetlerinin arttığı bir dönem olabilir. Gebelik şekeri ve beslenme bu dönemde dikkat edilmesi gereken durumlar arasında. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat Gebelik şekeri nedir ve nasıl tespit edilir? Tahılların hamilelikte önemi nedir? Hamilelikte kemikleri korumak için neler yapılmalı? Hamilelikte ağrılarla nasıl baş edilir? sorularına yanıt verdi.

• Gebelik şekeri nedir ve nasıl tespit edilir?

Gebelik şekeri gebelikte özellikle 6. aydan itibaren ortaya çıkan hormonal değişikliklere ve annenin diyetine bağlı olarak oluşabilen ve çoğunlukla doğumdan sonra kendiliğinden düzelen ancak gebelik boyunca yakından takip edilmesi gereken bir durumdur. 6. ayın sonunda glukoz içirilerek yapılan şeker yükleme testi ile tespit edilebilmektedir.

• Tahılların hamilelikte önemi nedir?

Zengin içeriğinden dolayı doğru tahıl tüketimi hamilelikte önemli bir yer tutmaktadır. Anne adaylarının özellikle protein için balık ve kırmızı et tüketiminin önerildiği, sebze ve meyveden zengin diyette bulgur, fasulye, mercimek, nohut, gibi uygun koşullarda hazırlanmış tahılların haftalık tüketimi önerilmektedir.

• Hamilelikte kemikleri korumak için neler yapılmalı?

Hamilelikte anne adaylarının tüm mineral ve vitaminlerde olduğu gibi kalsiyum kaybı da artmaktadır. Öncelikle mümkünse gebelik planlandığı dönemde D vitamini düzeyine bakılmalıdır. Ayrıca gebeliğin 3. ayından itibaren uygun kalsiyum ve D vitamini takviyesi alınmalıdır. Gerekirse K vitamini eklenmiş formu ile tüketilmelidir. Hamilelik boyunca ve sonraki emzirme döneminde takviye edilmesine dikkat edilmelidir. Kalsiyum kaynağı olarak süt harici özellikle yoğurt, ayran ve kefir tüketilmesi ve yine benzer şekilde badem ve ceviz gibi kalsiyumdan zengin gıdaların uygun miktarda tüketilmesine dikkat edilmelidir.

• Hamilelikte ağrılarla nasıl baş ederim?

Hamilelikte her türlü ağrı tipi çok rahatsız edici olmaktadır. Özellikle belli ilaçlar dışında etkili ağrı kesiciler alınamamakta ve vücuttaki hormonal değişimlere bağlı olarak migren gibi çeşitli akut ağrı atakları tetiklenebilmektedir. Bunun için öncelikle bol su tüketilmesine özen gösterilmeli, uygun formda magnezyum takviyesi alınmalıdır. Bacak ağrıları için magnezyum yağları ve gerekirse varis çorabı kullanımı önerilmektedir. Geceleri yatmadan el ve bacaklara soğuk su uygulamak da rahat bir gece geçirilmesini sağlamaktadır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr