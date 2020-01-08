Hamileliğin 20. Haftası yani hamileliğin ikinci trimester dönemi (ikinci üç aylık dönem) karnın iyice çıkmaya başladığı, kilo alımının arttığı, bebeğin hareketlerini hissetmeye başladığınız bir dönemdir. Bu dönemde hamilelerde vücut ağrıları, deri çatlakları ve cilt koyulaşması karşılaşabileceğiniz bir diğer hamilelik belirtilerindendir. Bu haftada doktorunuz anotomik tarama için detaylı ultrason isteğinde bulunabilir. Bebeğinize baştan ayağa görebileceğiniz tüm ana organlarının düzgün çalışıp çalışmadığının gözden geçirilebileceği detaylı ultrason bebeğinizin hakkında bilgi verecektir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamileliğin 20. haftasında yapılan detaylı ultrason, hamilelik belirtilerinden cilt koyulaşması ve en çok merak edilen sorulardan saç boyama ile ilgili merak edilenleri anlattı.

• Hamilelikte Doppler testi nedir? (Detaylı ultrason gerekli mi?)

Doppler, ultrason görüntüleme tekniğinin bir türü olarak yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Genellikle damarlardaki kan akışının tespit edilmesi için kullanılır. Bebeğe giden kan akımını, beslenmesini ve büyüme gelişimini takip etmek için kullanılır.

• Hamilelikte cilt koyulaşması neden olur?

Gebelikte hormonların etkisi ile melanositlerden aşırı sentezlenen melanin pigmenti nedeniyle cilt renginde koyulaşmalar meydana gelmektedir. Çoğunlukla yüzde görülen lekeler, gebeliğin 4. veya 5. ayına doğru düzensiz ve renkli lekeler şeklinde ortaya çıkmaktadır. ‘Gebelik maskesi’ olarak anılan bu lekeler genelde alın, yanaklar ve dudak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu problemler doğumdan sonra kendiliğinden kaybolsa da bazıları kalıcı da olabilmektedir. Gebelik döneminde özellikle uygun güneş koruyucu kullanılması önerilmektedir.

• Hamilelikte saç boyanır mı?

Hamilelikte anne adaylarının yediği besinler kadar kullandığı kozmetik ürünler ve aynı şekilde boya da bebeğe geçiş göstermektedir. Bu nedenle özellikle ilk 6 ay başta olmak üzere gebelik boyunca boyadan kaçınılmalı, kullanılacaksa da bitkisel olanlar son dönemde kullanılmalıdır. Boya dışında diğer tüm kozmetik ürünler (krem, makyaj malzemeleri, oje gibi) olabildiğince az miktarda kullanılmalı ve doğal ürünler tercih edilmelidir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr