Hamileliğin 21. haftasında bebek bekleyen anneler için kilo alımının başladığı bir dönemdir. Bebeklerde de hareketlilik bu dönemde başlıyor. Çoğu anne bu dönemde bebeğin hareketlerini hissetmeye başlar. Genelde ikinci trimesterda birçok yorucu hamilelik belirtisini geride bıraktığınızı düşünebilirsiniz. Gebeliğin 21. haftasında da bazı rahatsız edici semptomlar ortaya çıkabilir.

Rahim genişledikçe bacaklarda, vulvada ve rektumda varis gelişebilir. İdrar yolu enfeksiyonları da hamileliğiniz ilerledikçe ortaya çıkan belirtilerden biridir. Aşırı yağ üreten hormonlar nedeniyle hamilelerde hamilelik sivilcileri ortaya çıkmaya başlar. Hamile anneler bu dönemde beslenme alışkanlıklarını çok da fazla değiştirmemeli. Hamileliği desteklemek için hamile kadınların bu dönemde sadece ekstra 300 kaloriye ihtiyacı vardır.

Peki, Hamilelikte şişkinliğe ne iyi gelir? Hamilelik sivilceleri neden olur? Hamilelikte hangi egzersizler yapılmalı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelik ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

• Hamilelikte şişkinliğe ne iyi gelir?

Hamilelikte şişkinlik şikayeti özellikle haftalar ilerledikçe artmaktadır. Bağırsak hareketlerinin azalması ve bebeğimizin büyümesi ile baskının artması etkili olmaktadır. Bunun için özellikle sindirimi kolay gıdaları, özellikle akşamları tercih etmeliyiz. Hamilelikte mide asit düzeyi de azaldığı için aralıklı olarak sağlıklı asitli gıdalar (limonlu su gibi) tüketilmelidir. Bol su tüketilmeli ve mide ve barsak hareketlerini yavaşlatacak aşırı yağlı gıdalar tercih edilmemelidir.

• Hamilelik sivilceleri neden olur?

Hamilelik döneminde sivilceler hem hormonal değişikliklere bağlı olarak hem de değişen cilt yapımıza ve sebum dengemize bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Anne adayları günlük cilt temizliğine dikkat etmeli ve cildini doğal kremlerle nemlendirmelidir.

• Hamilelikte hangi egzersizleri yapabilirim?

Hamilelikte egzersiz ve yürüyüşlerin anne adayları üzerinde fiziksel ve ruhsal yönden olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bunun için günlük yürüyüşler, pelvik bölgeye yönelik egzersizler, hamilelere uygun yoga ve pilates hareketleri hekimimiz izin verdiği sürece yapılabilir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr