Bebek bekleyen anneler için hamileliğin 22. haftası bebeğin ilk hareketlerini hissedecekleri döneme giriyor. Bebeğin ağırlığı bu dönemde yaklaşık 1 kilograma ulaşıyor. Bebek gebeliğin 22. haftasında büyümeye devam ediyor ve hamilelerde de rahim bebeğe yer açmak için genişlemeye başlıyor. Bu dönem bebeklerde gözlerde gelişmeye devam ediyor.

Genellikle hamileliğin 22. haftası anneler için kolay bir dönem ifade edilir. İkinci üç aylık dönem olarak bilinen ikinci trimesterın ortası olarak kabul edilen hamileliğin 22. haftası ilk hamilelik belirtilerinin azaldığı bir dönemdir. Ancak hamileler bu dönede de bazı rahatsız edici spesifik belirtilerle de karşılaşabilir. Varis, hemoroid, karın ağrısı, sırt ağrısı, kasık ağrısı ve vajina akıntılarında bazı değişikliklerle karşılaşabilir. Hamilelik sırasında artan kan akışı varislere neden olabilir. Tipik olarak bacaklarda sıklıkla olmakla beraber varisler vücutta da görebilir. Hemoridler ise hamilelik sırasında başka bir yaygın şikayettir. Büyüyen rahmin anüse uyguladığı baskı hemoroid oluşumuna neden olur. Hamilelik hormonlarındaki değişiklikler de hemoroidlere neden olabilir.

Bu dönemde hamileler beslenme konusunda da dikatli olmalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat "Bebeklerde kasık fıtığı nedir?", "Hamilelikte demir eksikliği nasıl önlenir?", "Hamilelikte balık tüketiminin önemi nedir?", "Hamilelikte ödem neden olur?" gibi hamilelikte bebek bekleyen annelerin merak ettiği soruları yanıtladı.

• Bebeklerde kasık fıtığı nedir?

Bebekler anne karnında iken kapanması gereken kasık kanallarının kapanmaması sebebiyle, karın içindeki organlar bu boşluğa girebilmektedir. Normal süresinde doğan çocuklarda görülme riski yüzde 1-3 oranında iken, erken doğumlarda bu oran yüzde 30’lara kadar çıkmaktadır.

• Hamilelikte demir eksikliği nasıl önlenir?

Hamilelikte tüm vitamin mineral tüketimi olduğu gibi anne adaylarında hızla demir depoları da boşalmaktadır. Bu nedenle hamilelik başlangıcından itibaren demir düzeyleri ve kan değerleri yakın takip edilmeli ve 3. aydan itibaren takviye olarak uygun formda demir preparatlarının kullanımına başlanmalıdır. Çay ve kahve tüketimi azaltılmalı ve koyu yeşil yapraklı besinlerin tüketimi arttırılmalıdır.

• Hamilelikte balık tüketiminin önemi nedir?

Hamilelikte balık tüketimi özellikle önemlidir. Mümkünse anne adaylarının haftada en az bir kez tüketmeleri önerilmektedir. İçeriğindeki zengin omega-3 (EPA-DHA) nedeniyle bebeğin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle mevsiminde balıkların taze olarak tüketilmesine özen gösterilmelidir.

• Hamilelikte ödem neden olur?

Hamilelikte ödem pek çok neden bağlı olarak oluşmaktadır. Zaman içinde büyüyen rahmimizin yaptığı bası etkisi, hormonal değişikliklerle birlikte kan akım şeklimizin değişmesi, fazla tuzlu besin tüketimi, az su tüketimi bunlardan başlıcalarıdır. Ödem bazen ciddi hastalık belirtisi de olabileceği için mutlaka hekim kontrolünde olunmalıdır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr



