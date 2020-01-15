Hamileliğin 23. haftası hamilelik belirtilerinin azaldığı bir dönemdir. Özellikle bu dönemde sağlıklı bir hamilelik geçirebilmek için anne adaylarının bol sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Göğüslerdeki büyüme ile beraber bu dönemde hamileler erken anne sütü üretmeye başlayabilir. Göğüslerin Kolostrum üretmesi olarak bilinen erken anne sütü, doğumdan sonra üreteceğinizden biraz daha kalın olan erken bir anne sütü şeklidir.

Hamileliğin 23. haftasında bebeklerde de kilo alımı başlıyor. Bu haftaya kadar yavaş ve istikrarlı ilerleyen kilo alımı bu haftadan sonra artıyor. Bu dönemde bebeğinizin akciğerleri gelişmeye başlıyor. Hamilelerde bu haftada ayak ve ayak bileklerinde hafif şişlik, kolostrum üretimi, iştah artışı, burun tıkanıklığı, horlama ve sık idrara çıkma gibi semptomlar yaşanabilir.

Hamileliğin 23. haftasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelikte bakım ve güzellik ve hamilelikte güvenli seks pozisyonları hakkında bilgi verdi.

• Hamilelikte nasıl güzel ve sağlıklı kalırım?

Her anne gebeliğinin başından itibaren zaten güzeldir. Ancak aynaya baktığımızda bu güzelliği daha iyi görebilmek ve sağlıklı bir hamilelik geçirebilmek için bol sebze ve meyve ağırlıklı ve sağlıklı beslenmeliyiz. Hazır gıdalardan uzak durmalıyız. Günlük cilt temizliğimize önem göstermeli ve eş zamanlı olarak günlük olarak güneş koruyucumuzu mutlaka sürmeliyiz. Su tüketimimizi 2 litrenin altına indirmemeli ve günlük yürüyüş ve egzersiz hareketlerimizi doktorumuzun izin verdiği ölçüde yapmalıyız. En önemlisi her gün içimizdeki mucizeye şükrederek güne mutlu başlamalıyız.

• Gebelikte kozmetik ve kimyasal ürünler kullanılabilir mi?

Gebelikte tüm kozmetik ve kimyasal minimum düzeyde kullanılmalı ve mümkünse doğal içerikli olanlar sadece tercih edilmelidir. Aslında sadece gebelikte değil emzirme döneminde de aynı özeni göstermemiz gerekmektedir. Çünkü kullandığımız tüm ürünlerin içeriği direkt bebeğimize geçmektedir. Bunun için günlük makyajımızı da minimuma indirmeli, oje sürmeyi azaltmalı ve gereksiz kimyasal içeriklerden uzak durmalıyız.

• Hamilelikte güvenli seks pozisyonları nelerdir?

Hamilelikte herhangi bir risk faktörü yoksa doktorunuz izin verdiği sürece cinsel hayat devam edebilir. Anne adayının en rahat olduğu pozisyonlar tercih edilmelidir. Özellikle kaşık pozisyonu ve kadının üstte olduğu pozisyonlar idealdir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr