Gebeliğin 24. haftası bebek bekleyen annelerin bazı büyük değişiklikleri geçirdiği önemli bir zaman dilimidir. Hamileliğin 24. haftası rahmin hızlı büyüdüğü, annenin kolostrum adı verilen az miktarda erken süt üretmeye başladığı, Braxton-Hicks kasılmaları adı verilen doğuma hazırlık niteliğindeki düzensiz kasılmalara benzer yalancı kasılmaların yaşandığı bir dönemdir. Kasılmalar bu dönemde genellikle ağrısızdırlar, ancak rahimde sıkma hissini bu dönemde hissedebilirsiniz. Gebeliğin yarısını atlattığınız bu dönemde bebeğinizin beyni ve akciğeri hızla gelişiyor. Bebeğinizde ayrıca kirpik ve kaşların yanı sıra bu dönemde tat tomurcukları da gelişiyor.

Hamilelik belirtileri bu dönemde genellikle daha hafiftir, ancak yine de yaşayabileceğiniz bazı hoş olmayan ağrılar vardır. 24. hafta boyunca deri çatlakları, kaşıntı, gözlerde kuruma ve kaşıntı, göğüste kolostrum üretimi ve kabızlık yaşanabilir. Bu dönemde bebek bekleyen annelerin iştahları artabilir. Hamilelik ile ilgili önemli gelişmeler ve dönüm noktalarını yaşadığınız bu dönemde sağlıklı beslendiğinizden emin olun. Hamilelikte en önemli vitaminlerden olan demir, folat (B vitamini), kalsiyum, D vitamini, protein ve C vitamininin beslenmenizde yer almalıdır.

Doktorunuz bu hafta sizin için bir glikoz testi planlayabilir. Bu, gebelik diyabeti olup olmadığını anlamak içindir. Hamilelikte şeker yüklemesi ile ilgili tüm merak edilenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat'a sorduk.

• Şeker yükleme testi neden yapılır?

Gebeliğin 6. ayında anne adaylarına şeker yükleme testi yapılmaktadır. Test esnasında şekerli su içirilerek anne adayının şekere yatkınlığı ve gebelik şekerinin olup olmadığı kan şekeri değerine bakılarak ölçülmektedir. Bu dönemde şeker tespiti ileride anne ve bebek sağlığı için tehlikeli olabilecek gebelik şekeri ön tanı ve tedavisi için büyük önem taşımaktadır.

Gebelikte şeker yükleme testi anne adayları için zararlı değildir. Çoğu anne adayı eşit miktarda şekeri maalesef bir günlük porsiyonlarında bile tüketmektedir. Bu test sayesinde anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyan gebelik şekerin varlığı tespit edilebilmekte ve gerekli önlemlerin erken dönemde alınabildiği unutulmamalıdır.

• Tespit edilmemiş gebelik şekeri nelere yol açar?

Gebelik şekeri geç tespiti hem anne hem de bebekte bazı sorunlara yol açabilmektedir. Anne adayları fark edilmediği takdirde yüksek şeker nedeni ile kriz durumu yaşayabilmekte veya bu şeker nedeni ile kalp, böbrek ve göz başta olmak üzere pek çok organ yüksek şeker maruziyetine bağlı olarak etkilenmektedir. Benzer şekilde bebeğin yapılan ultrason incelemeleri sonucu su miktarının arttığı, kontrolsüz kilo aldığı ve buna bağlı olarak doğum şeklinin değiştiği, kalp ve böbrek sağlığının etkilendiği görülebilmektedir.

• Hamilelikte diyet ve egzersizlerin önemi nedir?

Tüm hamileliğimiz boyunca sağlıklı yaşamaya özen göstermeliyiz. Diyet ve egzersiz sağlıklı bir hamilelik için olmazsa olmazlardandır. Anne adayının gereksiz kilo alımı ve buna bağlı olarak yaşayacağı şikayetler engellenirken, egzersiz sayesinde daha hayatın içinde olması ve doğuma giden süreci daha rahat geçirmesi sağlamaktadır. Egzersiz bebeğe giden oksijen miktarını arttırmakta anne adayının geceleri daha rahat uyumasını da sağlamaktadır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr