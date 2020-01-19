Hamileliğin 25. haftasında ikinci trimester denen ikinci üç aylık dönemin sonuna yaklaşıyorsunuz. Gebelikte 25. hafta bebeğinizin hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiği aynı zamanda annenin de kilo almaya başladığı dönemdir.

İkinci üç aylık dönem, kadınlar için genellikle hamileliğin ilk aylarına göre daha rahattır, ancak üçüncü üç aylık döneme yaklaşırken enerji seviyeniz düşüyor olabilir. Vücudunuz gelişmekte olan bebeğinizi desteklemek için kilo almaya başladı. Hamileliğinize normal bir kiloda başladıysanız, ikinci ve üçüncü trimesterde az miktarda kilo alıyor olabilirsiniz.

Koyulaşan meme uçları, genişleyen çatlaklar, yüzünüzdeki koyu lekeler ve göbek deliğinizden kasık saç çizgisine doğru uzanan çizgi gibi vücudunuzda bir takım değişiklikler görebilirsiniz. Hamileliğin bu döneminde bebek bekleyen anneler kaşıntı, hemoroid, kabızlık, ellerde uyuşma ve eklem gevşemesi bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelik ile ilgili merak edilenleri anlattı.

• Hamilelik kaşıntıları önlenebilir mi?

Hamilelikte kaşıntı şikayeti ciddiye alınmalıdır. Mutlaka hekiminize danışılarak patolojik bir sebebe (gebelik kolestazı gibi) olup olmadığı sorgulanmalıdır. Onun dışında gebelikte cildin gerilmesi ve kurumasına bağlı olarak kaşıntı şikayeti sık görülmektedir. Bunun için anne adaylarının gün içinde nemlendirme için önerilen yağ ve bitkisel kremleri kullanması ve bol su tüketmesi büyük önem taşımaktadır.

Hamilelikte hemoroid artmış olan karın içi basınca ve uzun süreli kabızlık şikayetine bağlı olarak görülebilmektedir. Ağrılı ve zaman zaman kanlı dışkılama olabilmektedir. Anne adayları posalı gıda tüketimine ve su içmeye özen göstermeli, gereksiz kilo alımından kaçınarak hemoroidden olabildiğince korunmaya çalışmalıdır.

• Hamilelikte kabızlık nedenleri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Hamilelikte hormonal değişimlerle birlikte bağırsak hareketlerimiz yavaşlamaktadır. Özellikle yeterince sıvı tüketimi olmayan ve katı gıda tüketimini posalı ve sebze türü gıdalarla dengelemeyen, hayvansal ağırlıklı beslenen anne adaylarında daha sık görülmektedir.

• Hamilelikte ellerde uyuşma neden olur?

Ellerde uyuşma karıncalanma ve ağrı hissi hamileliğin son dönemlerine doğru artmaktadır. Özellikle ödeme bağlı bu şikayetler daha sık görülmektedir. Mümkün olduğunca eller yukarıda tutulmaya özen gösterilmeli ve gün içinde hareket ettirilmeli ve gece yatmadan önce soğuk su tutarak rahatlatılması sağlanmalıdır. Çok nadir de olsa bazen B vitamini eksikliklerine bağlı olarak da oluşabilmektedir.

• Hamilelikte eklem gevşemesi neden olur?

Hamilelik hormonumuz progesteron tüm vücudumuzda gevşeme etkisi yaratmaktadır. Buna bağlı olarak ve aslında doğuma hazırlık amaçlı eklemlerimizde de bu gevşeme görülmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr



