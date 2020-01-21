Hamileliğin 28. haftası hem anneler hem de bebekler için önemli gelişmelerin yaşanacağı dönemlerden biridir. Bebeğin hızlı büyüdüğü bu dönemde hamileler kilo almaya devam edebilir. Hamileliğin 28. haftasında bebeklerde beyin gelişmeye devam ediyor. Bebek beyninde girintiler gelişmeye başlıyor ve doku miktarı artıyor.

Bebeğin başı doğum yaklaştıkça doğum kanalına doğru yer değiştirmeye başlayabilir. Bu hareketlilik özellikle hamilelerin mesanesinde ek baskı hissetmesine neden olabilir. Bu haftada doktorunuz kilonuzu ve tansiyonunuzu kontrol edebilir.

28. haftada karşılaşabileceğiniz hamilelik belirtilerinden kabızlık, gaz, sırt ağrısı, bacak krampları, uykusuzluk, göğüslerin büyümesi, memeden süt gelmeye başlaması, nefes darlığı, mide ekşimesi, şişlik, sık idrara çıkma ve vajinal akıntı görülebilir. Hamilelerde 28. Haftada, Braxton Hicks kasılmaları adı verilen gebeliğin son aylarında rahimde oluşan doğuma hazırlık niteliğindeki düzensiz kasılmalar da görülebilir. Bu kasılmalar genellikle sancısız, rahimin üst bölgesinden başlayarak aşağı inen niteliktedir. Bu kasılmalar şiddetli ağrıya neden olmazlar.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat, hamilelik reflüsü, hamilelikte sırt ağrıları, gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi hakkında merak edilenleri anlattı.

• Hamilelik reflüsüyle baş etme yolları

Hamilelik reflüsü dediğimiz ağıza acı su gelmesi ve yemek borusunda yanma hissi hamileliğin son döneminde oldukça sık görülmektedir. Rahmin büyümesi ile birlikte artan karın içi basıncı ve hormonal etkiye bağlı mide kapakçığındaki gevşeme bu şikayete sebep olmaktadır. Korunmak için mümkünse yemek yedikten hemen sonra yatay pozisyona geçilmemeli ve uyunmamalıdır. Yemekten en az 2 saat sonra uyumak idealdir. Özellikle acı ve baharatlı yiyeceklerden ve aşırı asitli içecekler kaçınılmalıdır. Çok rahatsız edici boyutta ise doktorunuza danışarak uygun bir anti asit ilaç her yemekten sonra ve yatmadan önce olacak şekilde gün içinde tüketilmelidir.

• Hamilelikte sırt ağrıları nedenleri ve çözüm yolları nelerdir?

Hamilelikte son aylarda sıklıkla görülen sırt ağrısının sebebi artan kilonun omurgaya yaptığı basınçtır. Bunun için en iyi yol hamileliğin erken dönemlerinden itibaren sırt kaslarını kuvvetlendirmek ve gevşetmek için doktor kontrolünde gebelik yogası ve pilatese başlamaktır. Aynı zamanda diğer önemli nokta aşırı kilo alımından kaçınmaktır. Yüzme de sırt kaslarını rahatlatıcı sporların başında gelmektedir. Gerekli durumlarda medikal masaj ve magnezyum yağı veya avokado yağı ile masaj yapılarak sırt kasları rahatlatılabilir. Gün içinde de belli aralıklarla oturarak dinlenmeye özen gösterilmelidir.

• Preeklampsi nedir, belirtileri nelerdir? Gebelik zehirlenmesi neden olur?

Gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi hamilelikte tehlikeli durumlardan biridir. Anne adayının tansiyonları yüksek seyrederken vücutta ödem, böbrekler protein kaybı eşlik edebilmektedir. Kontrol edilmediği takdirde annede görme bulanıklığı karaciğer fonksiyonlarının bozulması gibi bulgular ortaya çıkabilir. Erken gebelik kaybına sebep olabilmekte ve eğer kontrol edilemezse gebeliğin erken sonlandırılmasına sebep olmaktadır. Mutlaka kadın doğum uzmanının yakın takibinde izlenmesi ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Betül Meral SARIİZ / Posta.com.tr

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