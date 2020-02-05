Bebeğim karnımda beni duyabilir mi?

Doğuma adım adım yaklaşıldığı bu dönem annelerde strese neden olabilir. Doğum korkusu ve hamileliğin bu döneminde ortaya çıkan yeni belirtiler bebek bekleyen anneleri tedirgin edebilir.

Hamileliğin 34. haftasında neler oluyor?

Doğuma yaklaştığınız hamileliğin 34. haftasında, bebek bekleyen annelerde geç dönem hamilelik belirtileri görülebilir. Bulanık görme, yorgunluk, kabızlık, şişmiş ayak bilekleri ve ayaklar, karın bölgesinde aşırı basınç, kasılmalar, kramplar, uyku problemleri, nefes darlığı bu dönemde sık karşılaşılan hamilelik belirtilerindendir. Bu zorluklarla başa çıkabilmek için bu dönemde dinlenmeye ihtiyacınız olacak. Gün boyu dinlenin ve ani hareketler yapmayın. 34 haftalık hamilelikte annelerin karnı birkaç hafta öncesine göre biraz daha düşük görünebilir. Bu dönemde bebek annenin pelvis bölgesine inmeye başlar. Bu durum hamilelerin mesanesi üzerinde baskı oluşturabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamileliğin 34. haftası ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

•Prematüre nedir? Prematüre doğuma neler sebep oluyor?

Erken doğum anlamına gelmektedir. Bebeğe ve anneye bağlı pek çok neden bağlı erken doğum olabilmektedir. Daha önce erken doğum yapmış olmak en önemli risk faktörüdür. Enfeksiyon, çoğul gebelik, bebeğin suyunun fazla olması, bebeğin eşinin erken ayrılması ve rahim ağzı yetmezliği bunlardan birkaçıdır.

•Hamilelikte kramp neden olur ve ne zaman başlar?

Hamilelikte kramplar her dönemde görülebilmekle birlikte özellikle son dönemlerde artmaktadır. Az su tüketimi, kalsiyum ve magnezyum eksiklikleri sebep olabilmektedir.

Bebeğimiz anne karnında bizi duymakta ve hatta anne ve babasının sesini ayırt edebilmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr



