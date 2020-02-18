Hamileliğin 37. haftası bebek bekleyen anneler için endişe verici bir dönem olabilir. Bu dönemde hamileler kendilerini rahat hissetmeyebilirler. Bu dönemde bebek bekleyen annelerin büyük bir kısmı ağrılar, şişlik, uykusuzluk ve yalancı kasılmalarla mücadele eder.

Adım adım doğuma yaklaşılan bu dönemde hamileler doğum anı ile ilgili endişeler yaşayabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamileliğin 37. haftası ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Doğum sürecinde beni neler bekliyor?

Doğumu beklerken ağrılarınız yavaş yavaş başlayabilir. Özellikle bel ağrınız artabilir. Lekelenme, kanamanız ya da su gelişi izlenebilir. Su gelişi bir anda boşalma şeklinde olabileceği gibi akıntı tarzında da olabilir.

Doğuma kadar vücudumda ne gibi değişikler göreceğim?

Bel ve kasık ağrısında artış, el ve ayaklarınızda gözle görülür şişlikler olabilmektedir. İshal, lekelenme kanaması, uykusuzluk ve aşırı yorgunluk son günlerde görülmektedir.

Yalancı doğum sancıları gerçek doğum sancılardan ayırt edilebilir mi?

Anne adayları tarafından ağrılar arasındaki süre ve sıklık takip edilerek ayırt edilebilir. Yalancı ağrılar düzensizdir ve ağrı şiddeti giderek kuvvetlenmez. Gerçek doğum sancısında ise giderek kuvvetlenen ve aralardaki sürelerin kısaldığı ağrılar mevcuttur.