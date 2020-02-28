Doğuma adım adım yaklaştığınız hamileliğin 38. haftasında bebek bekleyen anne adaylarında şişlik ve ağrılar olabilir. Hamileliğin bu döneminde birçok kadın uykusuzluk sorunu yaşar. Hamilelikte 38. hafta ayrıca anne adaylarının doğuma hazırlık sürecidir.

Peki, Doğuma doğru uykusuzluk nasıl önlenir? Melatonin nedir? Melatonin hangi besinlerde bulunur? Rahat bir doğum için ne yapmalıyım? Emzirme dönemine hazırlık nasıl olmalı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamileliğin 38. Haftası ile ilgili merak edilenleri anlattı.

• Melatonin nedir? Melatonin hangi besinlerde bulunur?

Melatonin uyku hormonu olarak bilinmektedir. Geceleri karanlıkta salınmaktadır. Vişne, ceviz, badem ve fındıkta diğer besinlere oranla daha yüksek oranda bulunmaktadır. Yatmadan 2 saat önce tüketilmesi uykuya geçişi kolaylaştırmaktadır.

• Doğuma doğru uykusuzluk nasıl önlenir?

Doğuma doğru artan uykusuzluk problemi için yatmadan önce duş alınması rahatlatıcı etki sağlamaktadır. Benzer şekilde yatmadan 3 saat önce yemek yeme sonlandırılmalı; çay, kahve, çikolata gibi besinler tüketilmelidir. Rahatlatıcı yağlar koklanmalı ya da odada bulunan koku yayıcıya eklenmelidir. Nefes egzersizleri ve yoga yapılması da rahat uykuya geçişi sağlamaktadır. Temiz, havalanmış, karanlık ve sessiz bir odada uyumaya özen gösterilmelidir.

• Rahat bir doğum için ne yapmalıyım?

Mutlaka güvendiğimiz bir hekim ile doğum sürecini yaşamalıyız. Olabildiğince stresten uzak olmalı ve her şeyin yolunda gideceğini düşünmeliyiz. Olumsuz duygulardan arınıp içimizdeki mucizenin tadını çıkararak hem kendimize hem de ona iyi bakmalıyız.

• Emzirme dönemine hazırlık nasıl olmalı?

Emzirme dönemine hazırlık için 6. aydan itibaren meme başı uygun yağlar ve ara ara E vitamini ile nemlendirilmelidir. Meme başı hijyenine dikkate edilmeli. Doğum sorası kullanmak için doğal meme başı kremi ve mümkünse gümüş kapaklar temin edilmelidir.

Betül Meral SARIİZ / betul.sariiz@posta.com.tr



