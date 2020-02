Hamileliğin 39. ve 40. haftası bebeğin gelişimini tamamladığı ve beyin gelişiminin devam ettiği bir dönemdir. Doğuma çok yaklaştığınız bu dönem hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Hamilelikte 39. hafta

• Doğum yöntemlerinden hangisini seçmeliyim?

Doğum için size en uygun yöntemi hekiminiz ile birlikte sizin ve bebeğin sağlığı göz önünde bulundurularak kararlaştırmalısınız.

• Doğum sonrası depresyonu nedir?

Doğum sonrası 1,5 aylık süreçte anne yeni hayatına, uykusuz ve zorlu bir döneme girmektedir. Bazen anneler için bu dönem yıpratıcı olabilmektedir. Bu dönemde anne adayı desteklenmeli, olabildiğince dinlenmesi ve kendine vakit ayırması sağlanmalı, bununla birlikte anneye karşı olabildiğince anlayışlı olunmalıdır. Unutulmamalıdır ki 9 aylık zorlu bir sürecin ardından kendini yepyeni, başka, keyifli ancak yorucu bir sürecin içinde bulmak hepimiz için zorlayıcı olmaktadır. Bu süreçte en önemli görev eşlere ve çevremizdeki yakınlarımıza düşmektedir.

• Doğum sonrası vajinal kanamalar ne zaman riskli olur?

Doğum sonrası bir süre vajinal kanama görülmesi normaldir ancak kanama miktarı artıyorsa, arada boşalma tarzı anormal kanamalar oluyorsa ve kanamalara koku eşlik ediyorsa mutlaka hekimimize başvurmalıyız.

• Doğum sonrası vücut değişim sürecinde neler olur?

Doğum sonrası süreçte rahmimiz hızla toparlanmakta ve vücudumuzdaki ödem atılmaktadır. Meme dokumuz süt gelişi ile birlikte artmaktadır. Hormonların geri çekilmesi ile birlikte karnımızdaki çizgi kaybolmakta ve gevşeyen ligaman ve kaslarımız eski kuvvetine kavuşmaktadır.

Hamilelikte 40. hafta

• Doğuma bir hafta kala neler olacak?

Doğumun son haftasında iseniz muhtemelen vajinal doğum için bekliyorsunuz demektir. Her an doğumun başlayabileceği bilinmeli ve gerekli hazırlıklar (hastane çantası gibi) yapılmış olmalıdır. Bebek hareketleri her gün düzenli olarak sayılmalı ve doktorumuzun anlattığı su gelmesi, kanama ve bebek hareketlerinin azalması gibi acil durumlar anne adayı tarafından yakinen takip edilmelidir. Olumlu düşünerek rahat bir şekilde doğumumuzu gerçekleştireceğimizi bilmeli, gerekli olursa hekimimizin gerekli müdahalede bulunacağı unutulmadan huzurla günlerimizi geçirip bu büyük ve mutlu güne hazırlanmalıyız.

Betül Meral SARIİZ / betul.sariiz@posta.com.tr