Hamile kadınların bir kısmı neredeyse 5. haftaya kadar hamile olduğunun farkında değildir. 5. Haftada hamilelik belirtileri iyice kendini gösterir.Bulantı, kusma ve baş döneminin en yoğun olduğu hatta, belirtilerin doruk noktasında yaşandığı bir dönemdir. Bebeğin beyin, omurilik, sinirler ve omurgasının oluşacağı nöral tüp, en üst katman olan ektodermde gelişim bu dönemde başlar. Hamileliğin 5. Haftası ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelik döneminde en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Folik asit B grubu bir vitamindir. DNA sentezi, vücutta kan üretimi gibi biyolojik süreçlerde rol oynamaktadır. Hamilelikte folik asit kullanımı, bebekte oluşabilecek nöral tüp defektlerinin (bebeğin beyin ve sırtında oluşabilecek açıklık) önlenmesine yardımcı olmaktadır. Her gebe, gebelik planladığı dönemden itibaren doktorunun önerdiği doz ve formda folik asit kullanmaya özen göstermelidir.

Hamilelikte neden sigara içilmemeli?

Sigaranın insan sağlığına olan etkileri günümüzde bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İçeriğindeki yoğun toksinler organlarımızda birikmekte ve benzer şekilde gebelikte kan yolu ile bebeğinize geçerek bebeğin organlarında ve beslendiği eşinde birikmektedir. Gebelik kayıplarına yol açabildiği gibi, anne karnında gelişme geriliğine neden olur. Bunun yanı sıra, doğum sonrasında ise bebeklerde astım ve alerjik semptomlar yoğun olarak görülmektedir.

Hamile iken tekrar hamile kalmak mümkün değildir. Canlılar arasında bazı hayvan türlerinde mümkündür. Ancak insanlarda kesinlikle mümkün değildir.

Hamilelik döneminde deniz veya havuza girilebilir mi?

Hamilelik döneminde spor amaçlı deniz ve havuza girilebilir ancak özellikle temiz deniz tercih edilmelidir. Havuza girilecekse temizliğinden emin olunmalı, girmeden önce klor maruziyetini en aza indirmek ve vücuda emilimini önleme için bol su tüketilmelidir. Havuz sonrası ıslak mayo ve bikini değiştirilmeli ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır.

Çikolata kisti hamilelikte kaybolur mu?

Çikolata kistleri olarak bilinen endometriomalar hamilelikte kaybolmazlar, çikolata kisti hastalığı olan hastalarda gebelikte risk artışı olabileceği için daha yakın takip edilmelidir. Bu hastaların gebelikleri daha ağrılı olarak geçebilmektedir.

Editör: Betül Meral SARIİZ

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