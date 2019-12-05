Hamileliğin 7. haftasına kadar bebek bekleyen anneler henüz hamile olarak görünmüyor olabilir. Ancak yavaş yavaş vücudunda belirtileri fark edilir duruma geliyor. Mide bulantıları ve kusma nedeniyle muhtemelen biraz da kilo almış olabilirler. Göğüsleri büyümeye ve yedikleri nedeniyle biraz da şişkinlik yaşıyor olabilirler.

Hamileliğin 7. haftasında bebeğin başı ve yüzü gelişmeye başlıyor. Burun delikleri görünüyor ve gözleri oluşmaya başlıyor. İşte bu haftalar doktorunuzla işbirliği halinde olmanız gereken bir dönem. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat gebeliğin 7. haftasını, gebelik takibini ve gebelikte ilaç kullanımını anlattı.

Gebelik takibi bebeğin ve annenin yakın izlemi ve haftalık gelişim basamaklarının uygun ilerleyip ilerlemediğinin takibi için belli aralıklarla gidilen doktor kontrolleridir. Her gebenin gidişatına göre takip sayısı ve aralarda ki süre değişiklik gösterebilmektedir.

Hamilelik yogası nedir? Hamilelik yogasının anne adayına faydaları nelerdir?

Hamilelik yogası gebelik döneminde annenin doğuma daha rahat hazırlanmasını sağlayan fiziksel ve ruhsal açıdan anneyi destekleyen bir programdır. Yoga anne adayının daha huzurlu olmasını sağlarken, annenin vücut yapısının da doğuma daha hazır ve esnek olmasını sağlamaktadır. Ayrıca yoga, anne adaylarına doğum dönemi ve sonrasında toparlanma döneminde destek olmaktadır.

Gebelikte ilaç kullanımı

Gebelikte doktorunuzun önereceği güvenilir takviyeler dışında ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Erken dönemde düşük doz folik asit desteği ve sonraki dönemlerde omega-3, magnezyum, kalsiyum, multivitamin ve demir takviyesi alınması dışında diğer ilaçlar zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

Gebelikte sık idrara çıkmanın nedeni nedir?

Gebelikte rahmin fazla büyümesine bağlı olarak idrar kesesine baskı yapmakta ve anne adayı daha sık aralıklarla idrara çıkılabilmektedir. Benzer şekilde hormonlara bağlı olarak kaslarda da gevşeme olması bu çıkışı arttırmaktadır. Ancak bunula birlikte idrar yaparken yanma şikayeti de varsa mutlaka bir idrar tahlili yaptırarak hekiminize enfeksiyon açısından danışmalısınız.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr



