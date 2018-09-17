Hamileliğin erken dönem belirtileri nelerdir?

Erken gebelik nedir?

Yumurtanın döllenmesinden sonra geçen ilk haftalar, erken hamilelik ya da erken gebelik dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde az miktarda yükselen hormonlar nedeniyle her hamilelik anlaşılamayabilir ama vücutta yine de bazı belirtiler oluşmaya başlar.

Acaba hamile miyim?

Hamileliğin ilk 4 haftasında hamile olup olmadığınızı anlamanız mümkün olmasa da, vücudunuzda yükselen hormonlar nedeniyle bazı erken hamilelik belirtileri gösteriyor olabilirsiniz. Peki bu erken gebelik belirtilerini nasıl ayırt edeceksiniz?

Yumurta sağlıklı bir şekilde döllendiğinde ve gebelik oluştuğunda, vücutta hCG adı verilen bir hormon salgılanmaya başlanır. hCG hormonu normalde kanımızda ve idrarımızda az miktarda bulunur. Gebelik döneminde artış gösterdiği, kan ve idrar tahlilleri ile anlaşılır ve gebe olduğumuzdan bu hormonun miktarına bakarak emin olabiliriz.

Eczanelerden alabileceğiniz gebelik testlerinin güvenilirlik ve doğruluk oranının %99 olduğu söylenir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, adetiniz 10 günden az gecikmişse ve bir gebelik testi yaptıysanız, sonucun doğru olma olasığı %50'dir. Hamile olup olmadığınızı öğrenmenin en güvenilir yolu ise adetinizin gecikmesinden 10 gün sonra bir gebelik testi yapmanızdır. Sonucu teyit ettirmek için yine de bir kan testi yaptırmanız daha doğru olur.

Hamilelik belirtileri herkese göre farklılık gösterebilir ancak bazı kesinleşmiş belirtileri de göz önünde bulundurmak gerek.

Erken hamilelik belirtileri nelerdir?

Akıntının artması

Yumurtlama dönemlerinizde artığını fark ettiğiniz akıntınız, hamile kaldığınızda daha da artacaktır. Bunun sebebi ise östrojen hormonunun artmasıdır. Adet gecikmesini beklemeden önce akıntı miktarınızı gözlemleyerek hamile olup olmadığınız hakkında fikir yürütebilirsiniz.

Adet gecikmesi

Beklenen adet tarihinizde hala adet görmediyseniz, gebe olma ihtimaliniz vardır. Normalde olduğundan daha açık renkli bir kanamayla karşılaşıldığında da bunun gebeliğe işaret ediyor olma ihtimali yüksektir.

Sancı

Bu sancılar, regl döneminde yaşadıklarımıza benzerler; ancak aynı değildirler. Embriyo rahminize yerleşmeye başladığından regl dönemindekilere benzer kramplar hissedebilirsiniz.

Tırnakların hızlı uzaması

Artan hormonlar sebebiyle tırnaklarınızın normalden daha hızlı uzadığını fark etmeniz de erken hamilelik belirtileri arasında yer alır.

Duyuların gelişmesi

Normalde hiç rahatsız olmayacağınız kokular sizi sinir ediyorsa veya yediğiniz yemekler eskisinden daha lezzetli/kötü geliyorsa bu da hamilelik hormonları yüzünden.

Baş ağrısı

Kan basıncınız değiştiğinde başlayan ağrılara gebe kalındıktan 3 hafta sonra, progesteron ve östrojen hormonlarındaki artışa bağlı olarak mide bulantısı da eklenebilir. İlk 6-12 gün arasında implantasyon kanaması da görülebilir.

Modunuzun sürekli olarak değişmesi

Tıpkı PMS döneminde yaşadığınız gibi hamilelikle beraber değişen hormonlarınız yüzünden bir gülüp bir ağlamanız da gayet olası.

Göğüslerde hassasiyet

Gebelik belirtileri arasında en belirgin özelliklerden bir diğeri ise memelerde hassasiyet oluşmasıdır. Hamileliğin ilk haftalarında memeleriniz şişebilir, ağrıyabilir, dokunulmayacak kadar hassas olabilir.

Mide bulantısı

Hamileliğin ilk üç ayında en sık görülen rahatsızlıklardan biri de mide bulantılarıdır. Yükselen ve değişen hormonlar ve hamileliğin sebep olduğu tüm fiziksel değişimler mide bulantılarına sebebiyet verebilir. Genellikle sabahları ortaya çıkan mide bulantıları, bazen kusmaya ve halsizliğe de neden olur. Bulantıların şiddetti ve sıklığı her kadında farklı şekilde ortaya çıkabilir, bazen de gebelikte hiç mide bulantısı oluşmayabilir.

Yorgunluk

Erken gebelik belirtileri arasında kendini hızlıca gösteren belirtilerden biri de aşırı yorgunluk ve uyku halidir. Her zaman uyuduğunuz saatten daha erken uykunuz gelebilir ve sabahları uyanmak zorlaşır. Yükselen gebelik hormonları normalde olduğundan daha çabuk yorulmanıza ve halsizleşmenize sebep olabilir.

İştahta değişmeler

Bazı anne adayları gebeliğin ilk haftalarında aşırı derecede iştah artmasıyla karşılaşırken bazılarında iştah kaybı görülmektedir.

Sık idrara çıkmak

Normalde olduğundan daha sık tuvalet ihtiyacı duyulması da erken gebelik belirtilerinden biri sayılır. Bazı anne adayları 9 ay boyunca bu belirtiyi yaşarken bazen yalnızca hamileliğin son aylarında mesanenin yerinin daralmasıyla sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı duyabilir.

Vücut sıcaklığının değişmesi

Rahimde gebeliğin oluşmaya başlamasıyla metabolizmada birçok değişim meydana gelmeye başlar. Bunlardan biri de vücut ısısındaki değişikliklerdir. Vücut ısısında meydana gelen, ateşlenmiş hissi yaratan artışlar da yine hamilelik belirtileri arasında yer alır.

Duygusal değişiklikler

Hamilelik hormonları vücutta yükselmeye başladığında ruh halinizde de bazı değişiklikler sezebilirsiniz. Bazı duygular hamileliğin ilk haftalarında çok yoğun bir şekilde yaşanabilir.

Kabızlık

Hamilelik döneminde yükselen progesteron seviyesi, kabızlığa sebep olabilir. Bu hormon, iç organlardaki besin akışını yavaşlatır. Bu sorunu hafifletmek için bolca su için, egzersiz yapın ve bol lif içerikli gıdalar tüketin.

Emin olmak için

Yukarıda saydığımız tüm bu belirtilere sahip olsanız bile, hamile olup olmadığınızdan emin olmak için yapabileceğiniz en iyi şey, eczaneden alacağınız bir gebelik testi ile hamile olup olmadığınızı kontrol etmektir. Sonuç ne olursa olsun, en doğru sonucu bir kan testi ile alabileceğinizi unutmayın. Test sonucunuzla bir doktora danıştığınızda yapılacak bir muayene ile de net olarak gebelik durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.



