Gebelik sürecinin ilk süreci ise implantasyon dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem içinde ilk gebelik belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bu dönem içinde başarılı bir şekilde döllenen yumurta rahim duvarına yerleşme dilimindedir. Tutunmaya çalışan yumurtaya bağlı tutunma kanamaları yaşanır. İmplantasyon aşamasında ortaya çıkan lekelenme şeklinde gerçekleşen kanamalar ilk 2 hafta boyunca sürebilir. ‘’Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?’’ ‘’Hamilelik belirtileri nelerdir?’’ sorularına Op. Dr. Ayşe Duman cevap verdi.

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri nelerdir?

Bu dönemde anne adayları çok öfkeli olurlar, kısa süre içinde sinirlenirler, aşırı hassas olabilir ve duygusal bir dönem geçirirler. Ayrıca huzursuzluk duyarlar. Bu durum geçicidir. Bu dönemde yaşanan şikayetler genelde anne adayının gebelik konusunda bir şüphesinin olmadığı süreçtir. Gebelik sürecinin ilk haftası ile dördüncü haftası arasında lekelenmeyle birlikte hafif kramplar duyabilirsiniz. Gebelik başarılı olduktan sonra 4. hafta içinde adet gecikmesi görülür. 4 ve 5. haftalarda anne adaylarında yorgunluk, mide bulantısı, göğüs ağrısı, idrara çıkmada sıklaşma, şişkinlik gibi belirtiler ortaya çıkacaktır.

Gebeliğin ilk haftası resmi olarak son adet döneminin tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte gebelik henüz gerçekleşmese de doktorlar bu hafta içinde gebeliğinizin birinci haftasında olduğunuzu kabul etmektedir. Adet döneminizin son günü gebeliğin birinci günü olarak kabul edilir. Ancak bu süreçte gebelik belirtileri henüz ortaya çıkmaz. Çok nadir belirtiler görülse de anne adayı bu dönemde gebe olduğunu düşünmeyecektir.

Gebelik belirtilerinin başlaması için 4-5 hafta geçmesi gerekiyor. Adet gecikmesi yaşadığınız anda ilk ebelik belirtileriniz başlayacaktır. Anne adaylarında genel olarak gebelik belirtilerinin anlaşılır şekilde başlaması 6-7 haftayı bulacaktır. Bu süreçte adet gecikmesi bir kadın için gebelik uyarısı olarak kabul edilebilir. Kadınların önemli bir bölümü yerleşme kanamasını adet kanaması ile karıştırmaktadır. Bu yüzden de gebelik fikri için henüz erken olacaktır.

Erken gebelik belirtilerinde şüpheleniyorsanız erken gebelik testi yapabilirsiniz. Ancak bu konuda net belirtiler görmek istiyorsanız en az 5 hafta kadar beklemelisiniz. Gebelik belirtileri her anne adayında farklı zaman dilimi ve şekilde görülecektir.







