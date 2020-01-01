Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Cinsel ilişki ardından yaklaşık 1 haftalık süreçte bazı hamilelik belirtileri mi yaşıyorsunuz? Yorgun, uykulu hissediyor ya da mide bulantıları mı yaşıyorsunuz? İlk aklınıza gelen hamilelik belirtileri olabilir. Peki, erken hamilelik belirtileri nelerdir? İşte hamilelik belirtileri hakkında bilmeniz gereken her şey…

Gebeliğin ilk haftaları pek çok annenin farkında bile olmadığı bir dönemdir. Gebeliğin bu dönemdeki ilk bulgusu adet rötarıdır. Gebelik planlayan ve adet gecikmesi yaşayan her kadın mutlaka kanda gebelik testi yaptırmalıdır. İdrar testlerinin yüzde 100 doğru sonuç vermediği unutulmamalıdır. Bazı anne adaylarında geç döllenme olabileceğini göz önünde bulundurmalı ve bu nedenle testi yaptığı döneme dikkat etmelidir. Yine benzer şekilde ilk haftalarda “bebeğin tutunma kanaması” dediğimiz kanamalar olabileceğini ve mutlaka hekim kontrolünde olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Hormon değerlerimiz yeni yeni değiştiği ve bebeğimizin kesesinin dahi oluşmadığı bu dönemin çoğu zaman gebelik öncesi dönemden hiçbir farkı yoktur.

Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte hamilelik belirtileri

Adet (regl) gecikmesi

Adet gecikmesi yeni regl kanamasının olmaması hamileliğin erken belirtilerinden biridir. Ancak geciken adet dönemi hamile olduğunuz anlamına gelmez. Adet gecikmesi başka hastalıkların da habercisi olabilir. Döngünüz düzensiz ilerliyorsa kist üzerinde durulur. Ama yine hamilelik belirtileri içinde en klasik ve en bilinen semptom adetin gecikmesidir.

Hamileyken adet görülmez ancak hastalar gebeliklerinin farkında olmadıkları erken dönemde oluşan tutunma kanamalarını veya düşük tehdidi oluşturan durumlara bağlı oluşan kanamaları adet kanaması olarak değerlendirmektedirler. Hamile olduğunuzu biliyorsanız ve kanamanız varsa mutlaka hemen bir kadın doğum hekimine başvurarak gerekli ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

Baş ağrısı

Erken hamilelik belirtileri arasında en yaygın olan durum baş ağrısıdır. Değişen hormon seviyeleri ve artan kan hacmi genellikle hamilelikte baş ağrısına neden olur. Baş ağrılarınız geçmezse mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

Zamansız gelen kanama ve lekelenme

Bazı kadınlar hamileliğin erken döneminde hafif kanama ve lekelenme yaşayabilir. Bu kanama ve lekelenmeler genellikle implantasyonun bir sonucudur. İmplantasyon genellikle cinsel ilişki sonrası döllenmenin gerçekleştiği zamandan bir ya da iki hafta sonra ortaya çıkar. Erken gebelik kanaması, enfeksiyon ve tahriş gibi durumlarda da ortaya çıkabilir. Kanama bazen düşük ve ektopik gebelik, gibi ciddi hamilelik komplikasyonlarının da işareti olabilir.

Mide ekşimesi

Hamilelik belirtilerinden biri de mide ekşimesidir. Hamileliğimizde hormonal değerlerimiz hızla değişmektedir. Bu değişim beraberinde fiziksel ve ruhsal değişimleri de getirmektedir. Hormonlarımız tüm sistemlerimizi etkilediği için genel olarak bir değişim görülmektedir. Vücudumuz doğum uygun olacak şekilde değişmekte ve gevşemektedir. Yine benzer şekilde uyku düzenimiz hatta kan değerlerimiz bile hormonlarımızla birlikte değişim göstermektedir.

Gastrite bağlı mide ağrısı ve mide yanmasının en sık nedeni hormonlara bağlı kas gevşemesinden kaynaklı olarak yemek borumuzdaki kapakçıkların tam çalışmamasıdır.

Hamilelikte mide bulantıları çoğu zaman hormonal dalgalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalarda daha hafif seyrederken, bazılarında ise inatçı, ilaç tedavisine cevap vermeyen ve kilo vermeye yol açan kusmalar görülmektedir. Bu durumlarda beslenme düzenlenmesi ve bazı tamamlayıcı tıp metotları bulantının azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Baş dönmesi ise yine hormonal etkilere bağlı olarak daha düşük seyreden tansiyona bağlı olarak sık izlenmektedir. Bol su tüketimi ve uzun süreli ayakta durmamak önerilir.

Kabızlık

Erken hamilelik sırasında hormon değişiklikleri sindirim sisteminizi yavaşlatabilir. Hamilelikte hormonal değişimlerle birlikte bağırsak hareketlerimiz yavaşlamaktadır. Özellikle yeterince sıvı tüketimi olmayan ve katı gıda tüketimini posalı ve sebze türü gıdalarla dengelemeyen, hayvansal ağırlıklı beslenen anne adaylarında daha sık görülmektedir.

Meme değişiklikleri

Meme değişiklikleri gebeliğin ilk belirgin belirtilerinden biridir. Göğüslerinizde hassas, şişmiş ve genellikle ağır veya dolu hissedebilirsiniz. Meme ayrıca büyük ve daha duyarlı hale gelebilir ve çevresi koyulaşabilir.

Kusma, genellikle ilk dört ay içinde ortaya çıkan yaygın bir semptom olan “sabah bulantısı” nın bir bileşenidir. Sabah bulantısı genellikle hamile olduğunuzun ilk belirtisidir. Erken hamilelik sırasında artan hormonlardan kaynaklanır.

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