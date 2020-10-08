Hamilelik beyni değiştiriyor

Kilo almak, mide bulantısı, bel ağrısı ve sizi bir iyi bir kötü hissettiren sinir bozucu hormonal değişiklikler. Bunlar kadınlarda hamileliğin en bilinen belirtileri olabilir ama sadece bu kadarla sınırlı kalmaz. Fakat bu değişimlerin hepsi kötü yönde olmak zorunda değildir. Hatta bunlar bebeğinize daha iyi bakabilmeniz için size yardımcı olur. Annelik içgüdüsüne daha bebeğiniz doğmadan önce sahip olursunuz.

Hamilelik döneminde beyin nasıl değişiyor?

Annenin beynindeki gri maddenin hamilelik döneminde küçüldüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Gri madde beynin, beyin sapı ve omurilik kısımlarında bulunan ve bilginin işlenmesinden sorumlu olan bölümdür. Gri madde miktarının zekâ ile de bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Küçülme, şaşırtıcı bir biçimde empatiden sorumlu bölgelerde daha fazla görülür. Bebeğin rahimde büyüdüğü algısının oluşması gerektiği dönemde bu bölgelerde nöron kaybı yaşanması kulağa çelişkili gelebilir.

Bilim adamlarına göre beynin empati merkezindeki bu sinirsel bağlantıların azalması kusursuz bir biçimde gerçekleşir çünkü bu dönemde beynimiz empati kurmada daha etkili hale gelir.

Bu da demek oluyor ki gri maddenin azalması bazı becerilerin kaybedilmesi anlamına gelmez.

Hamileliğin beyin üstündeki bir diğer güçlü etkisi de çevreyi nasıl algıladığımız ile ilgilidir. Hamile kadınlar bir tehlike yaklaştığında bunu daha güçlü hisseder.

Bu etki doğumdan iki yıl sonrasına kadar devam eder. Annelik içgüdüsünün anlaşılır bir nöro-bilimsel açıklaması da vardır.

Mutlu anne ve bebek

Yan etkiler

Annenin beyni içgüdülerini güçlendirmek için rasyonel düşünceden ödün verdiğinden dolayı hamilelik, bazı yetenekleri güçlendirirken bazılarını zayıflatır.

İşte hamilelik sürecinde bir annenin beyninin nasıl değiştiğine dair birkaç örnek:

Hafıza: Birçok anne adayı geçmişte olmasa bile hamilelik döneminde unutkanlık yaşadığını söylüyor. Beyindeki gri madde miktarındaki değişiklikler bunun açıklaması olabilir.

Stres: Hamile kadınlar genellikle oksitosin hormonundan dolayı daha az stres yaşarlar. Bu durum annelerin karışıklığın ve uykusuz gecelerin nasıl normalde olacağı kadar etkilenmeden altından kalkabildiğini açıklıyor.

Sosyal beceriler: Zaman zaman annelerin zihin okumayı başarabildiğine şahit oldunuz mu? Bu durum büyük oranda hamile kadınların beyinlerinin sözel olmayan uyarıları yorumlayabilmesi ile alakalıdır. Bebekler konuşamadığından bu beceriler özellikle ilk yıllarda çok önemlidir. Bu, başka alanlarda da çok yararlı olabilir.







