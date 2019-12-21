Hamilelik döneminde hangi testler yaptırılmalı?

Bebek sahibi olmak isteyen kadınların ideal hamilelik dönemi yaşaması için bazı testler yaptırmalı ve jinekolojik muayene olması gerekiyor. Hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından bu testler erken teşhis ve tedavi için önemli. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek, hamilelik öncesi ve sonrasında yapılacak testleri anlattı.

Hamilelik öncesi testleri nelerdir?

Jinekolojik muayene ve ultrason ile vajen, rahim ağzı, rahim ve yumurtalıklarda hamileliğe engel bir durum olup olmadığı görülmelidir. Ayrıca kan grubu, Kan sayımı, TSH , Rubella IgM, Rubella IgG, Açlık kan şekeri, VDRL, smear (rahim ağzı kanser tarama) testi hamilelik öncesi yapılmış ve sonuçları normal olmalıdır.

Hamileliğin ilk haftalarında hangi testler yaptırılmalı?

Orta idrar örneğinden verilen idrar tahlili ve kültürü, TSH, Kan sayımı testleri mutlaka yaptırılmalıdır.

11-14 hafta yapılması gereken testler nelerdir?

Erken ayrıntılı ultrason ve ikili test

Erken ayrıntılı ultrason: Burada bebeğin ense kalınlığı, burun kemiği, yüz açısı, ductus venosus kan akımı ölçülmektedir. Omurga hastalıkları (spina bifida) açısından IT ölçümü, erken doğum riskini belirlemek için rahim ağzı (servikal uzunluk) ölçümü, gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) ihtimalini görmek için uterin arter Doppler’i yapılmaktadır.

İkili tarama: Kanda hCG ve PAPP-A ölçümüyle ense kalınlığı ve burun kemiği bilgilerini birleştirerek Down sendromu riskinin belirlendiği bir tarama testidir.

16-20 hafta yapılması gereken testler

İkili taramayı yaptırmamış annelerde dörtlü test, dörtlü test imkanı yoksa üçlü test yapılmalıdır. Hem ikili test, hem üçlü test yaptırılması, sadece ayrıntılı ultrason imkanı bulunmayan koşullarda olabilir, onun dışında uygun değil.

Ayrıntılı ultrason taraması 18-22 haftalarda yer alıyor

Ayrıntılı ultrason (anomali taraması). Bebeğin dış organlarını, iç organlarının tek tek incelendiği, sorunların saptandığı detaylı bir muayenedir. Ayrıca bu muayenede bebeğe ‘’fetal eko’’ olarak bilinen detaylı kalp muayenesini de yapılmaktadır. Eğer kalpte delik varsa (ASD, VSD, AVSD gibi), büyük damar anormalliklerini saptanır, doğumda bebek için uygun yoğun bakım koşulları hazırlanmalıdır. Yine ayrıntılı ultrasonografi ile Down sendromu ve diğer genetik hastalıklar açısından tarama yapılmalıdır.

24-28 hafta

Geçmişinde tekrarlayan düşükleri olan ya da ölü doğum yapmış; veya anne-babasında şeker hastalığı olan hamilelere 75 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. Bu testin bebeğe bir zararı yoktur. Yukarıda bahsedilen kriterleri taşımıyorsa ve kilosu da normalse yükleme testi yapmak gerekli değildir.

28. hafta

Kendi kan grubu Rh(-) olan, eşi RH (+) olan hamilelere indirek coombs testi yapılmalı ve sonucu normalse kan uyuşmazlık iğnesi yapılmaktadır.

32. hafta

Tekrar kan sayımı, TSH, İdrar kültürü

37. hafta ve sonrası yapılması gereken testler

NST, doğuma yakın Grup B streptokok için vajen kültürü (vajinal doğum yapacak anneler için)

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