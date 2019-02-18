Hamilelik döneminden genellikle saçlar dökülmez ancak doğumda sonraki 2. ay ile 6. ay arasında saç dökülmesi normaldir. Ancak saç dökülmesi 6 aydan uzun bir süre, yoğun bir şekilde devam ediyorsa mutlaka bir uzmana danışmak gerekir.

HAMİLELİKTE SAÇ NEDEN DÖKÜLMEZ?

Kadınlarda hamilelik boyunca yükselen östrojen hormonu, saçı taçlandırarak hamilelik süresince dökülmenin en az seviyede kalmasını sağlar. Saçlar östrojen hormonunun desteğiyle dökülme evresini erteleyerek uzama evresini devam ettirir. Saçta normal döngüde olması gereken dökülme büyük oranda doğum sonrası döneme ertelenir. Dolayısıyla hamilelik dönemi boyunca dökülen saçların sayısı oldukça azdır.

DOĞUMDAN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ ARTABİLİR

Gebelik sonlandıktan yaklaşık 2-6 ay sonra hamilelik boyunca yüksek seyreden östrojen hormonu normal seviyesine dönmeye başlar. Böylece hamilelik boyunca dökülmesi ertelenen saçlar toplu şekilde normal döngüsü olan dökülme sürecini yaşarlar. Bu sebeple doğum sonrası yoğun saç dökülmelerine sık rastlanır ve bu durum normal kabul edilir. Bazı kişilerde emzirme sebebiyle bu dökülme süreci daha da gecikerek 9-12 ay sonra da görülebilir.

'GEÇİCİ OLDUĞU İÇİN KORKULMASI GEREKSİZ'

Bu dönem saçların toplu halde yenilenme dönemidir. Normal koşullarda bu geçici bir saç dökülmesidir ve kişide kalıcı bir saç kaybı yaratmaz. Dökülen saçlar zaman içinde tamamen geri kazanılır.

Ancak hamilelik sonrası dönemin fiziksel olarak da zorlayıcı bir dönem olduğunu unutmamak gerekir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme, rutin değişikliği gibi faktörler vücudu olumsuz etkileyebildiği için saçın yenilenme sürecini de geciktirebilirler. Bu dönemde kan değerlerinizin sağlıklı seyrettiğinden ya da başka bir sağlık sorununuz olmadığından emin olun. Bunun dışında deri sağlığı da saçın sağlıklı geri kazanımında önemli bir rol oynar. Saçın sık yıkanması, yağlı bırakılmaması, kepek tipi saç deri sorunlarının giderilmesi de önemlidir.

1 YIL SONRA ESKİ HACMİNE DÖNÜYOR

Normal koşullar altında doğumdan yaklaşık 1 yıl sonra saçlar eski hacmini kendiliğinden geri kazanır ve dökülme normale döner. Ancak doğumdan önce de saçında kayıp sorunları olan adaylar için hamilelik sonrası dönem saç kaybı için tetikleyici rol oynayabilir. Hamilelik sonrası saçtaki yoğun dökülme sürecinin 2-4 ay içinde kendiliğinden sonlanması beklenir. Saçları 1 yılın sonunda eski hacmine dönmeyen kişilerin çeşitli önlemler alması gerekebilir. Bu kişilerde özellikle saç kaybını artırabilecek bir sağlık sorunu olup olmadığını belirlemek önemlidir. En basit önlem öncelikli olarak detaylı bir kan testi yaptırmaktır.

KOZMETİK ÜRÜNLER DÖKÜLMEYİ DURDURUR MU?

Gebelik sonrası oluşan saç dökülmelerini "Saç çıkarır veya dökülmeyi durdurur" vaadiyle sunulan ürünlerle önlemek mümkün değildir. Saç dökülmesi 4 aydan fazla, aynı yoğunlukta devam ederse veya yeni çıkan saçların kalitesi eskisinden farklıysa o zaman bir saç uzmanından yardım alınması gerekebilir.