Hamilelik sonrası cinsel hayatınızı hareketlendirecek öneriler

Hamilelik sonrası sağlıklı, doyurucu bir cinsel yaşamınız olabilir. Bu ipuçları yardımcı olabilir:

Ağırdan alın

Cinsel ilişkiye girdikten sonraki ilk haftalarda, vücudunuz hamilelik öncesi aktivitelere geri dönmeye hazır olmayabilir. Her şeyi birer birer alın. Tekrar seks yapmak için ısınmak için masaj gibi samimi aktiviteleri deneyin.

Ön sevişmeyi artırın

Vajinanıza kendi doğal yağlamasını üretmesi için zaman tanıyın. Ön sevişmeyi esnetin, karşılıklı mastürbasyon yapmayı deneyin veya penetratif seksten önce başka faaliyetlerde bulunun.

Kayganlaştırıcı kullanın

Hormonlarınız yeniden ayarlanırken yağlama konusunda biraz yardıma ihtiyacınız olabilir

Su bazlı bir seçenek arayın

Yağ bazlı kayganlaştırıcılar prezervatiflere zarar verebilir ve hassas dokuyu tahriş edebilir.

Kegel çalışın

Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olur. Bu, inkontinans gibi yaygın teslimat sonrası sorunlara yardımcı olabilir. Kasları çalıştırmak ayrıca vajinanızdaki gücü ve hissi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Daha uzun süre bekleterek dayanıklılığınızı artırın.

Seks için zaman ayırın

Evde yeni bir bebek varken, sizin ve eşinizin kendiliğindenlik için fazla zamanı olmayabilir. Birlikte olmak için zaman yaratın.

Partnerinizle konuşun. Doğumdan sonra seks farklıdır. Farklılık eğlenceli ve heyecan verici olabilir, ancak partnerinizle neyin iyi hissettirip neyin iyi hissetmediği konusunda açık bir diyalog sürdürmelisiniz. Bu, tekrar seksten zevk almanıza ve gereksiz acı çekmediğinizden emin olmanıza yardımcı olacaktır.







