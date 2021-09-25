Hamilelik sonrası şok diyetlerden uzak durun

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Kilolar kolayca gidecek.

Öncelikle kilo verme sürecinizin kolay olacağını bilin ve stres yapmayın. Araştırmalar, emzirmenin günde ortalama 500 kkal harcattığını göstermektedir. Bu miktar 45-60 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel egzersiz yapmaya eşdeğerdir. Dolayısıyla beslenmenizde fazla kısıtlamaya gitmeden, aç kalmadan sadece emzirme işlemi ve sağlıklı pişirme yöntemlerinin kullanılması, işlenmiş gıda tüketilmemesi, yağsız protein kaynaklarının ve kompleks karbonhidratların tüketilmesi gibi beslenmedeki küçük değişikliklerle bile kolayca kilo verebilirsiniz.

Şok diyetlerden uzak durun!

Emzirme bebeğin sağlıklı gelişimi, hastalıklardan korunması ve annenin doğum sonrası hızlı iyileşmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle önceliğiniz kilo vermek değil, sütünüzün içeriğinin kaliteli olması ve miktarının yeterli olması olmalıdır. Verimli süt üretimi için de gün içerisinde yeterli enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve sıvı almalısınız. Hızlı kilo kaybı için şok diyetler uygulamanız tüm bu besin öğelerinden fakir beslenmeniz ve dolayısıyla verimsiz süt üretmeniz anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, uzun süreli açlıklar da süt üretimini olumsuz etkiler. Emzirme döneminde 2-2,5 saat aralıklarla beslenmelisiniz. Kilo vermek amacıyla kendinizi uzun süre aç bıraktığınızda süt üretimini azaltır ve emzirmenin etkisiyle de daha çok acıkarak kontrolü kaybetmenize dolayısıyla takip eden öğünde daha yüksek kalori almanıza neden olabilir.

Her duyduğunuza kulak asmayın.

‘Kızım sen hamilesin, 2 kişilik yemen lazım’ bu gibi cümleleri hamilelik döneminizde muhtemelen sıkça duydunuz. Şimdi de ‘ye kızım süt olsun’… Süt üretimi için sağlıklı ve dengeli beslenmeniz, bol sıvı tüketmeniz, stresinizi kontrol etmeniz, uykunuza dikkat etmeniz ve bebeğinizle yakın ilişki kurmanız; bir de tahin, yulaf, rezene, rezene çayı, dereotu, kuru incir, ceviz, maş fasulyesi, susam, yumurta gibi süt artırıcı gıdaları beslenmenize eklemeniz yeterli. Süt olsun diye büyük porsiyonlarda yemenizin, tatlılara ve yağlı besinlere yönelmenizin kilo almanıza neden olması haricinde hiçbir etkisi olmayacaktır.



