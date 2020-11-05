Hamilelik sonrası vajinada meydana gelen kuruluk

Aslında doğum sonrası vajinal kuruluk yaygın bir durumdur. Ve birçok kadın, bu kuruluğun seksi rahatsız ve hatta acı verici hale getirdiğini fark ediyor. Eğer bunu yaşıyorsanız endişelenmeyin, bu rahatsızlığı hafifletmenin yolları var.

Hormonlar ve vajinal kuruluk

Muhtemelen doğum sonrası vajinal kuruluğun neden oluştuğunu merak ediyorsunuzdur. Bunun nedeni hormonlarınızdır. Vajinal kuruluğa neden olan hormonlarınız ise östrojen ve progesteron hormonlarıdır.

Östrojen ve progesteron esas olarak yumurtalıklarınızda üretilir. Meme gelişimi ve menstruasyon dahil ergenliği tetikler.

Ayrıca adet döngünüz sırasında rahminizde bir zar oluşmasına da neden olurlar. Bu astara döllenmiş bir yumurta yerleştirilmezse, östrojen ve progesteron seviyeleri düşer ve uterus astarı adetiniz olarak dökülür.

Hamileyken östrojen ve progesteron seviyeleri yükselir. Rahim astarı atılmak yerine plasentaya dönüşür. Plasenta ayrıca östrojen ve progesteron üretmeye başlar.

Östrojen ve progesteron seviyeleri doğum yaptıktan sonra önemli ölçüde düşer. Aslında doğumdan sonraki 24 saat içinde gebelik öncesi seviyelerine dönerler . (Emzirirken vücudunuz östrojeni daha da azaltır çünkü östrojen süt üretimini engelleyebilir.)

Östrojen, cinsel uyarılma için önemlidir çünkü kanın cinsel organlara akışını hızlandırır ve vajinal yağlamayı artırır. Sıcak basmaları, gece terlemeleri ve vajinal kuruluk gibi kadınların yaşadığı doğum sonrası semptomların çoğundan östrojen eksikliği sorumludur.

Bazı kadınlar buna karşı koymak için bir östrojen takviyesi kullanmayı tercih ediyor. Diğerleri, kanser riskini ve kan pıhtıları gibi diğer sorunları artırdığı için almamayı tercih ediyor.

Hap veya vajinal krem ​​gibi bir östrojen takviyesi almak veya kullanmakla ilgileniyorsanız, riskleri ve faydaları hakkında doktorunuzla konuşun.

Bütün bunlar vajinanıza ne yapıyor?

Doğum ve doğum sonrası vajinal kuruluk, vajinanızın dokusunun daha ince, daha az elastik ve yaralanmaya daha yatkın hale gelmesi anlamına gelebilir. Vajina da iltihaplanarak yanma ve kaşıntıya neden olabilir.

Bu değişiklikler nedeniyle doğum sonrası ilişki ağrılı olabilir veya vajinanızdan kanama yaşayabilirsiniz. Ancak, östrojen seviyeleriniz normale döndüğünde bu semptomlar ortadan kalkacak.

Ne yapabilirsin?

Doğum sonrası vajinal kuruluğa rağmen yine de keyifli bir cinsel yaşama sahip olabilirsiniz. Aşağıdaki ipuçları, doğum sonrası cinsel deneyiminizi geliştirmek için birkaç yol sunuyor:

Seks yaparken bir kayganlaştırıcı kullanın.

Östrojen içeren vajinal krem ​​kullanmak için doktorunuzla konuşun.

Su için ve vücudunuzu iyice nemlendirin!

Hassas vajinal dokuları tahriş edebilecek duşlardan ve kişisel hijyen spreylerinden kaçının.

Partnerinizle endişeleriniz hakkında konuşun.

Ön sevişmeyi artırın ve farklı teknikler ve pozisyonlar deneyin.











