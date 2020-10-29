Hamilelik ve doğumun libido üzerindeki etkileri

Bu hormonların seviyeleri hamilelik sırasında inanılmaz derecede yüksektir. Bebek doğduktan sonra, hamilelik öncesi seviyelere geri dönerek dramatik bir şekilde düşer.

Bu, birkaç hafta boyunca herhangi bir cinsel istek hissetmeyebileceğiniz anlamına gelir. Ama yine de vücudunuz iyileştikçe dört ila altı hafta beklemelisiniz.

Doktorunuz size cinsel aktivitelere devam etmeniz için her şeyi açıkladıktan sonra, cinsel yaşamınızı yeniden canlandırmadan önce daha uzun süre beklemeye karar verebilirsiniz. Bir çalışma , kadınların yüzde 89'unun doğum yaptıktan sonraki altı ay içinde cinsel aktiviteye yeniden başladığını buldu.

Emziriyorsanız, libidonuzun geri dönmesi emzirmeyen kadınlara göre daha fazla zaman alabilir. Bunun nedeni, emzirmenin östrojen seviyelerini düşük tutmasıdır.

Emziriyorsanız östrojen takviyeleri önerilmez çünkü süt üretimini etkileyebilir.

Yeni doğmuş bir bebeğe ebeveyn olmanın yorgunluğuyla hormonlardaki değişiklikleri eşleştirdiğinizde, siz ve partnerinizin uzaklaşması çok normaldir.

Vücudunuz yeni normale döndüğünde veya emzirmeyi bıraktığınızda hormonlar yeniden çalışmaya başlayacak ve libidonuz geri dönecektir.





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