Doğum Öncesi Hamilelik ve doğumun libido üzerindeki etkileri

Hamilelik ve doğumun libido üzerindeki etkileri

Doğum Öncesi

Hamilelik ve doğumun libido üzerindeki etkileri

Östrojen ve progesteron hormonları, bebeğinizin hamilelik sırasında sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca cinsel dürtüleriniz için hayati öneme sahiptir.

29 Ekim 2020, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu hormonların seviyeleri hamilelik sırasında inanılmaz derecede yüksektir. Bebek doğduktan sonra, hamilelik öncesi seviyelere geri dönerek dramatik bir şekilde düşer.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bu, birkaç hafta boyunca herhangi bir cinsel istek hissetmeyebileceğiniz anlamına gelir. Ama yine de vücudunuz iyileştikçe dört ila altı hafta beklemelisiniz.

Doktorunuz size cinsel aktivitelere devam etmeniz için her şeyi açıkladıktan sonra, cinsel yaşamınızı yeniden canlandırmadan önce daha uzun süre beklemeye karar verebilirsiniz. Bir çalışma , kadınların yüzde 89'unun doğum yaptıktan sonraki altı ay içinde cinsel aktiviteye yeniden başladığını buldu.

Emziriyorsanız, libidonuzun geri dönmesi emzirmeyen kadınlara göre daha fazla zaman alabilir. Bunun nedeni, emzirmenin östrojen seviyelerini düşük tutmasıdır.

Emziriyorsanız östrojen takviyeleri önerilmez çünkü süt üretimini etkileyebilir.

Yeni doğmuş bir bebeğe ebeveyn olmanın yorgunluğuyla hormonlardaki değişiklikleri eşleştirdiğinizde, siz ve partnerinizin uzaklaşması çok normaldir.

Vücudunuz yeni normale döndüğünde veya emzirmeyi bıraktığınızda hormonlar yeniden çalışmaya başlayacak ve libidonuz geri dönecektir.


İlgili Haberler
Kuruyemişler erkeklerde kısırlığı engelliyor


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
“Sıkıldım Anne” diyen çocuklar için
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinem Kobal'ın Tercih ettiği suda doğum nedir? Suda doğum nasıl yapılır?