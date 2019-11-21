Hamilelik doğum fizyolojik bir olaydır. Hormonlar bazı fizyolojik değişikliklere neden olur. Karın derisi genişler, bebek doğduktan sonra boşalan karında sarkmalar olur. Bir kadının vücudu hamileliğin dokuz ayı boyunca birçok dönüşümden geçer. Bu fiziksel değişikliklerin bazıları, genişleyen bir karın ve kilo alımı gibi görülebilirken, diğerleri genişlemiş uterus, sabah bulantısı ve sırt ağrıları bunlardan bazıları. Ancak, birkaç bedensel değişiklik kadınlar için beklenmedik olabilir.

Meme büyümesi

Hamile kadınları şaşırtan değişikliklerin başında meme büyümesidir. Bir kadının meme büyüklüğü ve sütyen büyüklüğü hamilelik sırasında birkaç kez değişebilir. Bazı kadınlar bunu hoş bir değişiklik olarak görüyor.

Varisli damarlar

Beklenmeyen ikinci bir değişim ise cinsel organlardaki varisli damarlardır. Kadınlar hamilelik sırasında bacaklarında varisli damarlar bekleyebilir, ancak vajina ve vulvaya yakın damarlar da şişebilir ve genellikle üçüncü trimesterde ortaya çıkabilir.

Hamilelik çatlakları

Hamilelikte çatlak oluşumu oldukça sık görülen bir durumdur. Stria Gravidarum adı verilen bu çatlaklar tüm hamile kadınların yüzde 90'ında ortaya çıkar. Hemen hemen bütün kadınlar bu çatlakların ortaya çıkmasından korkar ve çekinir. Büyük çoğunluğu karnın alt kısmında görülen lezyonlar, hamileliğin ikinci yarısından itibaren belirmeye başlar. Nadiren uyluklar, kalçalar, memeler ve kollarda da görülebilir. Gebelikte salgılanan hormonlar cildin yapısını da etkilemektedir. En çok karın bölgesinde görülen çatlakların nedeni, bebekle birlikte büyüyen bölgedeki cildin gerilmesidir. Özellikle hamileliğin son 3 ayında iyice gerilen karın derisinde beyaz çizgiler şeklinde ortaya çıkan çatlaklar daha da gözle görülür hale gelebilir. Hamilelikte çatlaklar sık görülür. Ancak herkes yaşamın herhangi bir aşamasında çatlaklar geliştirebilir. Bazı insanlar onlara karşı daha hassastır.

Hamilelikte yavaş ve düzenli kilo almak önemli

Hamile kadınlar için çatlak izlerini önlemenin en iyi yolu, hamileliği yavaş ve düzenli bir şekilde kilo almaktır. Kendinizi ve bebeğinizi beslemek için ihtiyaç duyduğunuz besinleri alırken, kilo almanıza engel olacak bir beslenme ve egzersiz planı için doktorunuza danışmalısınız.

Hamilelik çatlakları nasıl önlenir?

Çatlak izlerini önlemek zor olabilir, ancak görünümlerini azaltan birçok tedavi vardır. A vitamini içeren veya özellikle çatlak önleme amaçlı kullanılan kremler kullanabilirsiniz. Uyguladıktan sonra cildinizin görünümü, özellikle çatlak izleriniz yeniyse iyileşebilir. Krem cildinizdeki kolajeni yeniden oluşturmaya yardımcı olur.

Lazer tedavisi, çatlak izlerini azaltmak için başka bir seçenektir. Lazerler, cildinizdeki kolajen veya elastinin yapısını kazanmasını sağlar. Çeşitli lazer tedavisi türleri vardır ve doktorunuz sizin için uygun olanı seçmenize yardımcı olabilir.

Hamilelik çatlaklarını önlemek için kullanılan ürünler

Piyasada hamilelik çatlakları için krem, losyon ve benzeri birçok ürün yer alıyor. Aynı şekilde bazı doğal yağların da düzenli kullanıldığında cildi besleyerek çatlakları önleyebileceği düşünülüyor, elbette katkısız ve doğal olanları kullanılmalı... En çok tercih edilen çatlak karşıtı ürünleri derledik:

Hindistancevizi yağı

Hamilelikte çatlak giderici olarak en sık tercih edilen ürünlerden biri hindistancevizi yağı. Ölü deriyi arındırıyor, cildi nemlendirerek esnekliği korumaya yardımcı oluyor.

Susam yağı

E vitamini bakımından oldukça zengin olan susam yağı, cildi beslemek için kullanılabilecek en iyi yağlardan biri.

Aloe Vera

Cilt için kullanılan en iyi ürünlerden biri olan aloe vera, cildi sıkılaştırmaya ve esnetmeye yardımcı oluyor. Doğrudan aloe vera yapraklarından çıkan jeli kullanabileceğiniz gibi, tercih edeceğiniz ürünlerin de aloe vera bazlı olanlarını seçebilirsiniz.