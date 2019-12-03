Hamileliklerde nadir görülen fetüs içinde fetüs nedir?
Hamilelik süreci anne ve bebek için oldukça önemlidir. Anne kendi sağlığının yanında bebeğin sağlığına da dikkat etmelidir. Ancak yapılan testler ve kontrollere rağmen bebek veya annede çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Kolombiya, Barranquilla’da yaşayan ve tek çocuk bekleyen anne adayı Monica Vega isimli hamile kadının doğumdan iki ay önceki ultrason kontrolünde iki göbek bağı olduğu fark edildi.
Hamilelik süreci güzel olduğu kadar bir o kadarda streslidir. Özellikle bebekte veya annede çeşitli komplikasyonlar gelişmeye başladıysa hamilelik süreci daha stresli bir hal alır. Anne karnında bebek yakından takip edilerek çeşitli önlemler alınıyor ve ölümcül olan tehlikeler bile atlatılabiliyor.
Kolombiya, Barranquilla’da yaşayan Monica Vega’nın doktorları doğumdan iki ay önce kontrol esnasında ultrasonda iki göbek kordonu olduğunu fark ettiler
Ancak bu durum Vega ikiz bebeklere hamile olduğu için değildi. Vega’nın beklediği kız bebek rahimdeki diğer fetüsü emmiş ve daha sonra ona göbek kordonu ile bağlanmıştı
Bu nedenle de Vega’nın doktorları paraziter ikizin büyüyüp gelişmekte olan bebeğin organlarına zarar vereceğinden endişelendikleri için Vega’yı hemen ameliyata aldı. Vega, Itzmara ismini koyduğu kız çocuğunu dünyaya getirdi. Daha sonra ise Itzmara ameliyata alınarak içerisinden paraziter ikizi çıkarıldı. Kalbi veya beyni olmayan paraziter ikiz, yalnızca Itzmara’dan beslendiği için o süreçte hayatta kalmıştı.
Tıpta “Fetüs içinde fetüs” olarak adlandırılan bu durum, şu ana kadar yaklaşık 200 kişide görüldü. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yayınlanan 2010 raporuna göre “Fetüs içinde fetüs” durumu her 500 bin doğumdan sadece birinde meydana geliyor. Oldukça nadir olarak görülen ve bir çeşit gelişimsel anormallik olarak açıklanabilen bu durum, ikiz bebeklerden birinin büyümeyi durdurması sonucunda da yaşanabiliyor.
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