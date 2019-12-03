Hamileliklerde nadir görülen fetüs içinde fetüs nedir?

Hamilelik süreci güzel olduğu kadar bir o kadarda streslidir. Özellikle bebekte veya annede çeşitli komplikasyonlar gelişmeye başladıysa hamilelik süreci daha stresli bir hal alır. Anne karnında bebek yakından takip edilerek çeşitli önlemler alınıyor ve ölümcül olan tehlikeler bile atlatılabiliyor.

Kolombiya, Barranquilla’da yaşayan Monica Vega’nın doktorları doğumdan iki ay önce kontrol esnasında ultrasonda iki göbek kordonu olduğunu fark ettiler

Ancak bu durum Vega ikiz bebeklere hamile olduğu için değildi. Vega’nın beklediği kız bebek rahimdeki diğer fetüsü emmiş ve daha sonra ona göbek kordonu ile bağlanmıştı

Bu nedenle de Vega’nın doktorları paraziter ikizin büyüyüp gelişmekte olan bebeğin organlarına zarar vereceğinden endişelendikleri için Vega’yı hemen ameliyata aldı. Vega, Itzmara ismini koyduğu kız çocuğunu dünyaya getirdi. Daha sonra ise Itzmara ameliyata alınarak içerisinden paraziter ikizi çıkarıldı. Kalbi veya beyni olmayan paraziter ikiz, yalnızca Itzmara’dan beslendiği için o süreçte hayatta kalmıştı.

Tıpta “Fetüs içinde fetüs” olarak adlandırılan bu durum, şu ana kadar yaklaşık 200 kişide görüldü. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yayınlanan 2010 raporuna göre “Fetüs içinde fetüs” durumu her 500 bin doğumdan sadece birinde meydana geliyor. Oldukça nadir olarak görülen ve bir çeşit gelişimsel anormallik olarak açıklanabilen bu durum, ikiz bebeklerden birinin büyümeyi durdurması sonucunda da yaşanabiliyor.





Bu haberi de okudular Yediği yemekten sonra beyninde kurtçuklar oluştu