Hamilelikte 31. haftada bebek bekleyen anneler için neredeyse hamileliğin sonuna yaklaşıldığı bir dönemdir. Bebeğin büyümeye devam etmesi ile birlikte karnınızda büyümeye devam ediyor. Bebeğin mesane üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sıklıkla idrara çıkmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu dönemde kimi zaman hapşırdığınızda veya güldüğünüzde idrara çıkma isteği hamilelerde belirgin olarak görülür.

Hamilelikte 31. haftada neler oluyor?

Bazı kadınlar için hamilelik pelvik kaslardaki gerginliği azaltır. Bu da hamilelerde gülme veya öksürme sırasında inkontinansa (idrar kaçırma) neden olur. Hamilelikte bu durumu önlemek, pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi ve idrar kaçırma sorununuz aza indirmek için kegel egzersizleri öneriliyor. Hamileliğin 31. haftasında kolostrum adı verilen erken anne sütü memelerden sızmaya başlayabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat, hamilelikte süt gelmesi, cinsel ilişki, burun tıkanıklığı ve uyku sorunları hakkında bilgi verdi.

Hamilelikte anne adayının hormonal durumuna bağlı olarak süt gelebilir. Bu durum takip edilmeli ve enfeksiyon oluşmaması için meme başı temizliğine dikkat edilmelidir. Meme başı uyarılarak meme boşaltılmaya çalışılmamalıdır.

• Hamilelikte burun tıkanıklığı neden olur?

Hamilelikte hormonlara bağlı olarak burun içindeki yapılarda ödem meydana gelebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde sık görülmektedir. Anne adayı okyanus suyu ile burnunun temizlemelidir. Ayrıca dıştan soğuk su uygulaması yaparak rahatlatıcı etki sağlayabilir.

• Hamileliğin 7. ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?

7. ay ve sonrasında doktorunuz izin verdiği sürece ilişkiye girebilirsiniz. Özellikle anne adayının kendini rahat hissedeceği pozisyonlar (kaşık pozisyonu gibi) tercih edilmelidir. İlişki sonrası hijyene önem verilmelidir.

• Hamilelikte uyku sorunlarına karşı neler yapılmalı?

Gece yatmadan önce ağır yemek yemeye özen gösterilmeli, olabildiğince sessiz ve karanlık bir odada uyunmalıdır. Gece yatarken pamuklu ince giysiler ile yatılmalı ve odanın iyi havalanmış olmasına özen gösterilmelidir. Yatmadan en az 4 saat önce çay, kahve, çikolata, kakao gibi gıdaların tüketimi kesilmelidir. Rahatlatıcı etki sağlayan lavanta gibi yağlar koku yayıcıya eklenebilir. Yatmadan önce yapılacak nefes egzersizleri de anne adayı için rahatlatıcı olacaktır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr