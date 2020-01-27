Hamilelikte 32. hafta üçüncü trimesterin ortaları yani doğuma yaklaştığınız bir dönemdir. Bu dönemde uterus yani rahim bebek gelişmeye devam ettikçe büyümeye devam eder. Bu süreçte haftada 500 gram alacaksınız. Bebeğiniz ise 2 kilograma yaklaştı bile. Bebeğinizin minik vücudu, rahim dışında yaşama hazır oldukları noktaya yaklaşıyor. Bu dönemde bebeğinizin ciğerleri hala son gelişme aşamalarındadır. Doğum yapana kadar bazı hamilelik belirtilerini yaşamaya devam edeceksiniz.

32. haftada kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Bazı hamileler göğüslerinden sarımsı bir sıvı sızdırdığını görebilirler. Kolostrum adı verilen bu sıvı bebeğinizin doğumdan sonra beslenmesi için bir ön hazırlıktır. Bu dönemde yaşanan diğer belirtiler de Braxton Hicks kasılmalarıdır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat, Hamilelikte 32. haftada neler oluyor?, Braxton Hicks kasılmaları nedir?, Hamilelikte meme akıntıları için ne önerilir?, Doğumda yanınızda kim olmalı? sorularını yanıtladı.

• Braxton Hicks kasılmaları nedir?

Hamileliğin son döneminde görülen yalancı kasılmalardır. Rahmin yavaş yavaş doğuma hazırlandığının göstergesidir. Bu kasılmalar düzenli değildir ve kısa sürelidir.

• Hamilelikte meme akıntıları için ne önerilir?

Hamileliğin özellikle son 3 ayında meme başından akıntılar artmaktadır. Zaman zaman hormonal değerlere göre süt gelmeye de başlayabilir. Süt kanallarının genişlemesi nedeni ile olağan bir durumdur. Akıntılar olduğu dönemde meme başının temizliğine dikkat edilmeli ve iç çamaşırı daha sık değiştirilmelidir.

• Doğumda yanınızda kim olmalı?

Doğum anında yanınızda mümkünse anne adayının yanında kendini en rahat hissettiği ve olmasını istediği kişi bulunmalıdır. Doğum anında doğum şekli ne olursa olsun doktoru ve ebesi eşliğinde anne adayına psikolojik destek verecek olan doğru kişi olmalıdır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr