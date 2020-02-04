Hamileliğin 33. haftası gebeliğin son aylarıdır. Doğuma adım adım yaklaştığınız bu dönemde kilo almaya ve bebek büyümeye devam eder. Hamileliğin son trimesteri olarak adlandırılan bu dönemde sırt ağrısı, ayak ve ayak bileklerinde şişme, uykusuzluk, mide ekşimesi ve nefes darlığı sık görülen hamilelik belirtilerindendir.

Hamilelikte 33. haftada neler oluyor?

Ayak bileklerinizin ve ayaklarınızın önceki aylarda olduğundan daha fazla şiştiğini fark edebilirsiniz. Çünkü büyüyen rahminiz bacaklarınıza ve ayaklarınıza akan damarlar üzerine baskı yapar. Ayak bileklerinde ve ayaklarda şişme yaşıyorsanız, 15 ila 20 dakika boyunca günde en az iki ila üç kez kalp seviyesinden yukarı kaldırmayı deneyin. Bebeğiniz büyüdükçe, vücudunuzdaki siyatik sinirinin üzerine baskı oluşur. Bu sırt ağrısına neden olabilir. Sırt ağrısını hafifletmek için ılık banyo yapmak, ısıtma yastığı kullanma, ağrıyı hafifletmek için uyuduğunuz tarafı değiştirmeyi deneyin. Hamilelikte 33. hafta annelerde kan hacmi artar ve kalp bu değişime uyum sağlamak için daha hızlı pompalamaya çalışır. Bu dönemde hamilelerin kalp atışlarında hızlanmasına neden olur.

Hamileliğin sonlarına yaklaştığınız bu dönemde doğum stresi yaşıyor olabilirsiniz. Doğum korkusu ve stresi giderek artar hatta bazı annelerde bu durum anksiyeteye dönüşebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelikte 33. haftasında stres, Ligament ağrısı, hamilelikte nefes daralmaları, omega3 alımı ve Non-stres testi hakkında merak edilenleri anlattı.

• Doğum korkusuyla nasıl baş edilir? Doğum yaklaşırken stresten nasıl arınabilirim?

Son aylarda doğum korkusu ve stresi giderek artmakta hatta bazı anne adaylarına da anksiyeteye dönüşmektedir. Bunun için mutlaka öncelikle kadın doğum uzmanınızla konuşmalı, ardından gün içinde nefes egzersizlerinizi yapıp yürüyüş veya yoga gibi rahatlatıcı bir aktivitede bulunmalısınız. Gün içinde ve özellikle yatarken koku yayıcı içine lavanta yağı eklemek ya da yastığınıza damlatmak rahatlatıcı etki göstermektedir. İçinizdeki mucizeye şükredip olumlu düşünerek ve bir narenciye kokusunu koklayarak güne başlamak rahatlatıcı etki göstermektedir.

• Ligament ağrısı nedir?

Ligament ağrısı pelvik bölgede rahmi yerinde tutan asıcı bağlarda ve eklem aralarındaki bağlarda rahmin büyümesine ve taşıdığı yükün artmasına bağlı ortaya çıkan ağrıdır. Bu ağrının özellikle son iki ayda giderek artması olağandır. Hamilelik pilates ve yoga hareketleri rahatlatıcı etki göstermektedir.

• Hamilelikte nefes daralmaları neden olur?

Hamilelikte nefes daralması probleminde öncelikle hekiminize danışarak olası riskli durumlardan kaçınılmalıdır. Hamilelikte artan karın içi basıncına bağlı olduğu düşünülüyorsa mutlaka yüksek bir yastık ile yatmaya özen göstermeliyiz. Bunun dışında kan değerlerimizi kontrol ettirerek kansızlık durumu olup olmadığına da bakılmalıdır. Aşırı yemek yemekten kaçınılmalıdır.

Non-stres test yani NST hamilelikte 35. haftadan sonra veya öncesinde, hekimin ihtiyaç duyduğu durumlarda bebek kalp atışlarını ve rahimde oluşan kasılmaları takip ettiği, bebeğin iyilik halini takibi ve gerçek kasılmalar olup olmadığını izlemek için anne adaylarına uygulanan bir testtir. Anne adaylarının uzanması ile yaklaşık 15 ila 20 dk. arası kalp atışı ve kasılma takibi için bağlanarak annenin karnından gözlem yapılır.

• Hamilelikte omega-3 alımının önemi nedir?

Hamileliğin başından itibaren, özellikle sinir sistemi gelişimi için çok önemli olduğu için uygun EPA-DHA oranına sahip omega-3 takviyesi gebelikte kullanılmalıdır. Ancak kan sulandırıcı kullanan anne adaylarında doz ayarlaması hekim tarafından ayarlanmalıdır. Bunun dışında deniz ve balık ürünleri ile tohum gıdalarda omega-3’ün yüksek oranda bulunduğu unutulmamalıdır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr