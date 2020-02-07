Bebeğinize kavuşacağınız zamana çok az bir süre kaldı. Hamileliğin 35. haftasında anne adayları birçok hamilelik semptomu ile mücadele eder. Yorgunluk, nefes darlığı, sık idrara çıkma, uyku problemleri, mide ekşimesi, ayak bilekleri, parmaklar veya yüzün şişmesi, hemoroid, bel ağrısı ve göğsünüzden sulu veya sütlü sızıntı gibi belirtileri sıklıkla yaşayabilirsiniz. Doğuma yaklaştığınız 35. haftada bebeğiniz pelvislerinize baskı yapar. Bu da hamilelerde sık idrara çıkmaya neden olur. Bu haftada uyku sorunları da oldukça yaygın görülür. Hamilelik yastığı iyi bir gece uykusu almanıza yardımcı olabilir. Braxton-Hicks kasılmalarında bu haftada bir artış yaşayabilirsiniz.

Doğuma yaklaşılan bu dönemde hamileler için doğum ve doğum sonrası planlamalar da ön plana çıkar. Doğumun başladığını nasıl anlarım? Doğum çantamda neler olmalı? Kordon kanı neden saklanır? Kordon kanı bankası nedir? Doğuma doğru hangi egzersizler yapmalıyım? gibi sorular bu dönemde merak edilen konuların başında geliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat, anne adayları için hamilelik, doğum ve doğum sonrası ile ilgili merak edilenleri anlattı.

• Doğuma doğru hangi egzersizler yapmalıyım?

Doğuma doğru özellikle pelvik bölgeyi rahatlatacak doğum öncesi rahatlatıcı egzersizler doktorunuza danışılarak uygulanabilir. Özellikle vajinal bölgeye belli bitkisel yağlarla masaj yapılması bu bölgede gevşeme ve doğum esnasında daha az kanama ve yırtık olmasını sağlamaktadır.

• Doğumun başladığını nasıl anlarım?

Doğumun başladığını düzenli ritmik şekilde kasılmaların başlaması ile anlayabilirsiniz. Kasılmalar arasındaki süre giderek kısalırken kasılmaların şiddeti artmaktadır. Öncesinde lekelenme tarzında bir kanama ya da su gelişi de izlenebilir.

• Doğum çantamda neler olmalı?

Doğum çantasında anne adayı için temiz 2 çift gecelik, 1 paket ped, meme başı kremi, ıslak mendil; bebeğiniz için en az 3 çift hastane takımı, biberon, emzik, pişik kremi, bebek bezi ve temiz havlu bulundurulmalıdır.

• Kordon kanı neden saklanır? Kordon kanı bankası nedir?

Kordon kanı doğum esnasından bebeğin kordonundan kök hücrelerin ileride gerek duyulması halinde kullanılmak üzere alınması esasına dayanır. Alınan kan gerekli işlemlerden sonra bu bankalarda belli ısı ve özellikteki dolaplarda yılarca saklanabilmektedir. Bebeğin olası bir ihtiyacı durumunda çözünerek kullanılabilmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr