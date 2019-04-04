Hamilelikte adet kanaması olur mu?

Gebelik oluşumunda embriyo anne rahmine yerleşirken doku harabiyeti oluşturduğu için bir miktar vajinal kanamaya sebep olabilir. Bu kanamaya halk arasında yerleşme kanaması yani implantasyon kanaması denir. Hemen hemen tüm gebeliklerde görülmekle birlikte anne adayları kanama yaşadığı zaman tedirgin olurlar. Ancak yerleşme kanaması kısa süreli süren kanamalardır ve ağrısızdır. Ped ya da tampon kullanmaya gerek yoktur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, gebelikte yaşanam kanamalar ile ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtlıyor.

KANAMA GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYINDA GENELLİKLE ŞU DÖRT NEDENLE ORTAYA ÇIKAR:

• Dış gebelik • Düşükler (düşük tehdidi, önlenmeyen düşük, gecikmiş düşük, inkomplet düşük) • Yerleşme kanaması • Rahim ağzı, vajina ve rahimle ilgili diğer rahatsızlıklar (polipler, enfeksiyonlar, molar gebelik gibi trofoblastik hastalıklar)

HAMİLELİĞİN ERKEN DÖNEMLERİNDE ADET KANAMASI GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Genel inanışın aksine gebelikte salgılanan hormonlar sayesinde adet kanaması da görülmez. Gebeliğin erken dönemlerinde görülen ve adet kanaması sanılan yerleşme kanaması sıklıkla gebelik kesesinin rahim içerisine tutunmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durum genellikle kendini sınırlar ve gebeliğin genel seyri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz.

KANAMA DİKKATE ALINMALI VE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI

Kanamanın miktarı (hafif leke şeklinde veya yoğun ve pıhtılı), eşlik eden kasık, karın ve bel ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi sistemik belirtiler, hastanın tıbbi öyküsü (yardımcı üreme teknikleri sonucu elde edilmiş bir gebelik olması, tekrarlayan düşükleri olması ya da daha önce geçirilmiş jinekolojik cerrahiler) doktorunuzu tanı konusunda yönlendirecektir. Vajinal muayene bulguları (gebeliğe ait materyallerin rahim ağzında görülmesi, vajinada kanamalı lezyon yada yırtıkların tespiti, vajinal enfeksiyon, polip ya da siğiller) oldukça önemlidir. Doktorunuz ultrasonografi ile gebelik kesesini şekil ve büyüklük açısından, bebeğinizin kalp atışlarını, gebelik kesenizin yerleştiği yeri (rahim içi ya da dışı) detaylı biçimde değerlendirecektir. Gerekli durumlarda diğer bazı tetkikler (tam kan sayımı ve gebelik testi olarak bilinen beta hCG) de yapılabilir. Bazen düşük tehdidi, yerleşme kanaması ve dış gebeliği birbirinden ayırt etmek için muayene, ultrasonografi ve tetkiklerin belirli aralıklarla tekrarlanması da gerekebilir. Bu durumda doktorunuz size özel bir karar verip en uygun tedaviyi planlayacaktır.

ADET KANAMASI HAMİLELİKTE GÖRÜLÜR MÜ?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Sözen hamilelikte görülen adet kanamaları için şunları söylüyor : Bazı kadınlar hamile kaldıktan sonra bir veya birkaç kere adet kanamalarının gerçekleştiğini ifade ederler. Gebelik meydana geldikten sonra adet görülmez, ancak kanama olabilir. Bu kanamalar gebeliğin başlangıcında oluşan implantasyon kanaması adı altında, lekelenme şeklinde embriyonun rahme yerleşmesine bağlı olarak görülebilir.

Çoğu anne adayı da bu kanamaları adet kanamalarıyla bağdaştırmaktadır. Ayrıca gebelik sürecinde meydana gelen diğer kanamalar düşük riski nedeniyle görülebilir. Bunların da menstruasyonla bir ilgisi yoktur. Bu nedenle gebelik sürecinde meydana gelen kanamalarda mutlaka doktora başvurmanız önerilmektedir.

Haber: Hürriyet Aile