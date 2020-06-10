Hamilelikte aşermek ne zaman başlar?

Aşermek, aslında bir besin maddesini yeme ihtiyacı ile hissedilen durumdur. Genellikle beslenme bozukluğu ya da kansızlık belirtisi de olabilir. Eğer siz de gebelikte aşerme belirtileri nelerdir öğrenmek istiyorsanız ya da hamilelikte aşerme ne zaman başlar bilgi edinmek istiyorsanız "Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?" haberimize bir göz atın.

Erken gebeliğin normal belirtisi olan aşerme normal gıda maddelerinin dışında başka maddelere karşı da gelişebilir. Bunlar toprak, kil, kiremit tozu, limon tuzu, nişasta, un, kabartma tozu gibi maddeler olabilir. Bu isteklere bulantı ve kusma eşlik edebilir. Gebelikte bir besin maddesini yeme ihtiyacı hisseden ya da besin dışında bir maddeyi yeme ihtiyacı hisseden kadınların bu durumu doktoruna bildirmesi gerekir. Bu durum beslenme bozukluğunun ya da kansızlığın belirtisi olabilir.

Belirtiler çoğunlukla gebeliğin ilk üç ayında görülebilir. 7-12 haftalarda görülen aşerme, bulantı ve kusma gibi klinik belirtiler verir. Bu belirtiler kişinin bünyesine ve beslenme şekline göre farklılık gösterebilir.

Aşerme belirtileri genellikle 4. aydan itibaren kesilmeye başlar. Çok nadir olarak 5. aya kadar uzayabilir. Aşermek bir sorun olarak algılanmamalıdır. Bu durum bebeği koruyacak olan fizyolojik bir kalkandır. Araştırmalar normal koşullarda devam eden aşermenin, bebek için faydalı olduğunu göstermiştir. Yoğun yaşandığında, vücutta vitamin, tuz ve sıvıların eksilmesine dengelerin bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi gerekir.



