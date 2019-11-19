Hamilelikte avokado tüketmenin faydaları nelerdir?

Hamilelikte yediklerimiz ve içtiklerimiz dolaylı yoldan bebeğe ulaşıyor. Bu sebeple ne kadar yararlı besinler tüketirsek bebeğimize o kadar sağlıklı bakmış oluyoruz. Avokado içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bebeğimizin sağlığı ve kendi sağlığımız için oldukça faydalı oluyor. Hamilelikte avokado tüketmenin faydaları nelermiş haberimize bakalım.

Bir avokado bir porsiyona denk geliyor. Yani 1 avokado 64 kalori ve yaklaşık 6 gram yağ, az miktarda şeker içeriyor. Avokado, zengin C, E, K ve B6 kaynaklarıdır. Ayrıca magnezyum ve potasyum bakımından zengindir. Avokadolar vücuda doğru miktarda yağ sağlar. Bir kişi yağ tükettiğinde, beyin iştahı kapatması için sinyal verir. Ayrıca, yağ tüketmek, karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır ve bu da kandaki şeker seviyelerini sabit tutar. Böylece düzenli avokado tüketimi hamilelikte fazla kilo almamanızı sağlar ve bebeğinizle birlikte sizi doğru orantıda besler.

Hamilelikte avokado tüketmenin faydaları

Avokadonun niasin, demir, kalsiyum, fosfor ve magnezyum minerallerini içermesi onu bebeğinizin beyin gelişimine karşı oldukça faydalı bir besin yapmaktadır. Bir diğer yandan hamilelik döneminde istikrarını kaybeden kolesterol ve şeker değerlerinizi avokado ile normal dengesine getirmeniz mümkündür.

Hamilelikte kadınların kalsiyum ihtiyaçları artmaktadır. Durum böyle olunca kalsiyum yönünden zengin besinler tüketmek oldukça önemlidir. Avokadonun en bilindik faydası kalsiyum açısından zengin olmasıdır. Bu nedenle hamilelik döneminde düzenli olarak tüketilmelidir.

E, C, K, B-1, B-2 ve B-6 vitaminleri bakımından zengin olan avokado, bu özelliği ile besleyici bir rol oynar ve hamilelik süresince meydana gelen mide bulantılarına karşı iyi gelir. Avokadonun faydaları arasında iyi bir folik asit kaynağı oluşu da gösterilebilir. Folik asit, sizin ve bebeğinizin kemik sağlığını koruyan temel bir mineraldir. Bu nedenle avokado tüketmek kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur ve bunun yanı sıra, uykusuzluğa ve depresyona iyi gelir.

Demir açısından zengin olan avokado, kansızlığı önler. Demir eksikliğinden kaynaklı kansızlık için tedavi amaçlı avokado kullanımı çok mantıklı olacaktır.

Lifli yapısı ile mide ve bağırsaklara iyi gelerek sindirimi rahatlatır.

Hamilelikte avokadonun faydaları arasında bacak kramplarına iyi gelmesi de gösterilebilir. Uzmanlar hamilelik döneminde sıkça karşılaşılan bir sorun olan bacak kramplarına avokadonun iyi geldiği konusunda görüş belirtmişlerdir. Bunun sebebi ise avokadonun içerdiği potasyumdur.

Her kadın, doğal olarak hamilelik döneminde kilo almalıdır. Ancak alınan bu kilolar doğumdan sonra en geç 1 yıl içerisinde eski kilosuna gelecek şekilde verilmelidir. Bu bağlamda, kilo alımı için iyi yağlar tercih edilmelidir ve avokado iyi yağlar bakımından oldukça zengin bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Doymamış yağlar içeren avokado sayesinde hem sağlıklı yağlarla beslenebilir hem de sağlıklı bir şekilde kilo alımınızı dengede tutabilirsiniz.

Avokado, besleyici özelliğinin yanı sıra, besinlerin emiliminde de büyük bir pay sahibidir. Yurt dışında yapılan birçok araştırma avokadonun sindirim sistemini hızlandırdığını ve emilimi artırdığını ortaya koymuştur.

Avokadonun faydaları hamilelik sürecinde yukarıda belirtilen gibi olduğundan hamilelikte avokado tüketmek oldukça faydalıdır.

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